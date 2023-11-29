ليبرمان: موافقة إسرائيل على وقف إطلاق نار طويل الأمد يعني انتصار حماس

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، إنّه "لا يجب على الحكومة الإسرائيلية بأي حال من الأحوال الموافقة على وقف طويل الأمد لإطلاق النار مع حماس من دون تحقيق أهداف الحرب".



ووفق وسائل إعلام إسرائيلية نقلت تصريحات ليبرمان، فإن "الأهداف تتمثل بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، والقضاء على حماس وقادتها، والتدمير الكامل لكافة البنى التحتية داخل قطاع غزة، وإبعاد خطر حزب الله إلى ما بعد الليطاني".



وأضاف ليبرمان أنّ "معنى وقف إطلاق النار لفترة طويلة من دون تحقيق أهداف الحرب، سيكون انتصاراً لحماس، واستمراراً لحكم يحيى السنوار، الأمر الذي من شأنه أن يلحق ضرراً خطيراً بالردع الإسرائيلي".



وتابع أنّه "في حال الموافقة على وقف طويل لإطلاق النار فلن يعود أي ساكن في الجنوب أو الشمال إلى منزله"، مضيفاً: "علينا الحسم".



وفي وقت سابق، رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّه كلما طال أمد عملية تبادل الأسرى، كلما "تعاظمت المعضلة التي تواجه إسرائيل"، وأنّ التوقف الطويل عن القتال "يبطئ زخم الغزو الإسرائيلي ويعرض للخطر هدف إسرائيل المتمثل في إزاحة حماس".



كما نقلت الصحيفة عن المعلق السياسي في صحيفة "هآرتس" أنشيل فيفر قوله إنّ "بعض الإسرائيليين يخشون من أن التمديد المطول سيعطي حماس الكثير من التأثير على النفسية الإسرائيلية".



كذلك، ذكرت الصحيفة أنّ تأخير استئناف الهجوم من شأنه أن "يضع نتنياهو على مسار تصادمي مع وزراء الحكومة اليمينيين المتطرفين" الذين أيدوا وقف إطلاق النار على "مضض"، لأنهم حصلوا على تأكيدات بأن "الغزو سيستمر بعد هدنة قصيرة فقط".



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أنّ "وزيري حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، هددا بتفكيك الحكومة والانسحاب منها في حال التوصل لوقف إطلاق نار نهائي في قطاع غزة.



وتحدّثت وسائل إعلامٍ في كيان الاحتلال الإسرائيلي عن التحديات التي تواجه "جيش" الاحتلال في قطاع غزّة، مؤكّدةً قوة المقاومة الفلسطينية، مشيرة إلى أنّ حركة حماس "لم تنهار بعد".



وأضافت أنّ "إسرائيل" فشلت في تصفية مسؤولي الحركة الذين أعلنتهم أهدافاً لعملياتها. (الميادين)

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