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بن غفير يطالب بسحب الجنسية الإسرائيلية من لاعبي كرة قدم

11/29/2023 4:53:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بطلب سحب الجنسية وتأشيرة العمل من لاعبي كرة القدم الأجانب في الدوري الإسرائيلي، الذين اختاروا عدم حمل لافتة تطالب بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، في قطاع غزة.

جاءت مطالبة "بن غفير" بعد أن رفض المدافع السويدي دانييل سوندغرين و4 لاعبين أجانب آخرين، في مباراة فريق "مكابي حيفا" الأخيرة، رفع لافتة مكتوبة باللغة الإنجليزية تطالب بعودة المحتجزين، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

يشار إلى أن معظم اللاعبين المعنيين موجودون في "إسرائيل" بتأشيرات عمل، ولا يحملون في الواقع الجنسية الإسرائيلية، بحسب الصحيفة.

ورفض وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، طلب إيتمار بن غفير، وأكد في رسالة موجهة له أنه: "لا يجوز نزع الجنسية عن شخص لأنه لا يحمل لافتة، مهما كانت أهميتها، إنني أوصي بأن نتعامل مع المهمة المتمثلة في الحفاظ على أمن إسرائيل وسلامتها". (الجزيرة نت)

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