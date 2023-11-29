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باراك: إسرائيل تقترب من مفترق طرق حاسم

11/29/2023 4:53:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غير قادر على قيادة "إسرائيل" خلال الحرب، وإنه يجب تشكيل حكومة وحدة وطنية دون نتنياهو واليمين المتطرف.

وفي مقال له في صحيفة هآرتس، قال باراك إن "إسرائيل تقترب من مفترق طرق حاسم، وإن استكمال مهمة تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية أمر بالغ الأهمية حتى في مواجهة الضغوط الخارجية، لكن الأمر سيتطلب شهورا وقد تتفاقم التوترات المتراكمة خلف الأبواب المغلقة بما في ذلك مع الولايات المتحدة" بحسب تعبيره.

وأكد أن فشل نتنياهو في قيادة الحرب يأتي من خلال إنكاره أنه لا يمكن تحقيق النصر من دون خطة واضحة بشأن اليوم التالي، إلى جانب ارتباطه بتحالف "غير مقدس" مع إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اللذين يستغلانه لفرض أيديولوجيتهما القائلة إن غزة يجب أن تعود إلى السيطرة والمسؤولية الإسرائيلية الكاملة. (الجزيرة نت)

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