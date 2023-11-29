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المستشفى الميداني الأردني/ نابلس 1 يستقبل 1320 حالة خلال 4 أيام

11/29/2023 4:53:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد قائد قوة المستشفى الميداني الأردني/ نابلس 1 العقيد رائد الجبور، أن عدد الحالات التي تم استقبالها وتقديم الخدمات لها خلال 4 أيام بلغ 1320 حالة.
وقال خلال مداخلته على إذاعة“جيش إف إم” عبر برنامج حيّهم، للحديث عن جهود المستشفى في تقديم الخدمات للأشقاء الفلسطينيين، أنه تم بدء التشغيل التجريبي للمستشفى (استقبال الحالات والوقوف على تقييم القدرات في تقديم الخدمات) يوم الخميس الماضي، حيث تم استقبال 33 حالة.
وأضاف أن طبيعة الحالات التي تم استقبالها لغاية يوم أمس كانت بين نزلات البرد والجراحات اليومية ومراجعة العيادات لحجز المواعيد وإجراء الفحوصات الطبية، مشيرا إلى وجود 18 تخصص جراحة في المستشفى.
وكشف الجبور عن قيام القيادة العامة للقوات المسلحة حاليا بتحضير إمدادات طبية جديدة للمستشفى لخدمة الشعب الفلسطيني تتضمن تجهيزات ومعدات طبية وميدانية.
وقال إنه تم إخطار القيادة قبل 48 ساعة عن الاحتياجات المطلوبة والتي تم رصدها بناء على احتياجات الناس لمواكبة الظرف الطبي، مشيرا إلى أن القيادة العامة متقبلة لفكرة التزويد مباشرة، وعليه ننتظر إمدادات طبية جديدة نخدم فيها الشعب الفلسطيني.
وبين أنه تم الطلب لتعزيز لبعض الأقسام مثل النسائية والتوليد والمختبرات الطبية والأشعة لتكون الخدمة أوسع وأشمل، وتعزيز أدوية الباطنية (الضغط والسكري) التي تم تسجيل طلب عليها بكميات إضافية.


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