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الناقل الوطني وتأسيس شركة وطنية

11/29/2023 4:53:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








اليوم مطلوب منا وأكثر من أي وقت مضى التفكير خارج الصندوق، خصوصا واننا مقبلون على تحديات اقتصادية ومائية كبيرة، والأردن في السنوات السابقة اثبت أنه قادر على أن يتخطى الأزمات ولكن اليوم ننظر إلى أقل الخسائر والأهم التعلم من الأخطاء السابقة.
مشروع الناقل الوطني يهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى عمان عبر محطات ضخ لتزويد معظم المحافظات، ليكون مشروعا أخضر مع استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل المشروع نهارا، كما أن المشروع يسد الفجوة الحالية بين ما هو مطلوب وما هو متوفر.
المشروع وحسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي فقد تأخر عن موعده الأصلي وهذا بحاجة إلى جدية أكبر من الحكومة، ولا بد من طرحه مرة أخرى ولكن بشكل مختلف خصوصا وأن الشركات التي تأهلت أغلبها انسحب، كما أنها فرصة جيدة جدا من الاستفادة والتعلم من المشاريع السابقة مثل مشروع نقل مياه الديسة.
الفرصة تكمن في تشكيل شركة مساهمة عامة وطنية من خلال فصل مشروع الناقل الوطني إلى مشروعين؛ مشروع تحلية بكل توابعه ويطرح ضمن مناقصة BOT كما هو معروض الآن.
اما عن نقل المياه المحلاة بخطوط ومواسير ومحطات ضخ، فهذا الجزء من المشروع تبلغ تكلفته بما يقارب الملياري دولار يوزع ما بين الحكومة التي استعدت بتخصيص 800 مليون وما بين الضمان الاجتماعي، بحيث يتم تأسيس شركة وطنية مساهمة عامة تستثمر في تنفيذ المشروع، إضافة إلى انشاء مصنع لصناعة المواسير وكل توابعه كما أن هذه الشركة ستتقاضى رسوم نقل المياه، وهذا سيحقق عائدا استثماريا IRR لا يقل عن 8 %، ناهيك عن أرباح المصنع وناهيك ايضا عن عدد العمالة المحلية الذي سيشغلها هذا المصنع.
هذه الشركة الوطنية المساهمة، لن تحقق الأرباح فقط، بل ستوفر على المواطن من أثمان المياه المنقولة، كما وستسهل على الشركات الأجنبية المؤهلة في بناء وتشغيل مشروع التحلية والتركيز على هذا الجزء من المشروع. وفي حال شمول نقل المياه للشركات الأجنبية مع مشروع التحلية، فإن ذلك سيزيد حتما في كلفة المشروع الكلي وفقدان القيمة المضافة، ايضاً فقدان مساهمة رأس المال الوطني والقدرات والإمكانات والخبرات المحلية القادرة على تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي.

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