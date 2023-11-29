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علاقات الأردن وإسرائيل بعد حرب أكتوبر

11/29/2023 4:53:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








ينقسم الرأي العام في الأردن إلى اتجاهات بشأن العلاقة الأردنية الإسرائيلية، وهذا الانقسام يمتد إلى ما يمكن وصفه بالنخبة السياسية التي لها وجهات نظر متباينة إزاء هذه العلاقة، وتطاحنت هذه الاتجاهات في هذه الفترة بشكل حاد، بعد جرائم إسرائيل في قطاع غزة واستهداف الأردن.
الاتجاه الأول، أي الشعبي، يمثله غالبية الأردنيين وهم يروْن في العلاقة مهددا أساسيا وإستراتيجيا للأردن على المدى الحالي، والمتوسط والبعيد، ويرون ضرورة الانفكاك من العلاقة أياً كانت كلفة ذلك على الأردن واستقراره واقتصاده، وعلاقاته مع عواصم كبرى لها امتدادات نافذة أيضا لدى دول المنطقة، وبرغم الكلام عن كلف قطع الغاز الفلسطيني المنهوب إسرائيليا، والماء الفلسطيني المنهوب إسرائيلياـ وكلف احتمالات تخلي واشنطن عن الأردن سياسيا واقتصاديا، وحتى تأثير إنهاء العلاقة مع إسرائيل على ما يمكن اعتباره تنسيقا يفيد الفلسطينيين بطرق مختلفة، من بينها الجسور المفتوحة، وغير ذلك إلا أن الغالبية يعتقدون أن مواصلة الاحتفاء بمزايا "الخطأ التاريخي" أي وادي عربة، أمر يتوجب تصحيحه، أيا كانت نتائج ذلك، خصوصا، أن الأردن هدف إستراتيجي من أهداف اليمين الإسرائيلي، ويراد ربما احتلاله يوما، ونزع وصايته على الأقصى، وربما التورط بالتهجير الكلي، أو الجزئي.
الاتجاه الثاني ليس شعبيا، بل بين أفراد نخب سياسية فقط، ويرى أن التصرف بواقعية، وفقا لمعادلات القوة في هذا الزمن، أمر يدل على البراغماتية، بما يحقق مصالح الأردن، من جهة، ويجنبه العدو وشرور إسرائيل، وواشنطن، ومن معهما في السر والعلن، وأن الاستفادة من مناخات العلاقات مع إسرائيل يحمي الأردن ويمنع سيناريوهات الوطن البديل، بل ويفيد الفلسطينيين من خلال التنسيق مع إسرائيل بشأن قضايا تخص الأقصى، والقدس، وغزة، والضفة الغربية، والفلسطينيين، إضافة إلى أن هذا الاتجاه يعتقد أن كل الخريطة في منطقة الشرق الأوسط تتعرض إلى إعادة رسم، ومن العبث بلورة موقف أردني معادٍ لإسرائيل في توقيت قد يؤدي إلى تعريض الأردن لأخطار إعادة الترسيم السياسي في معادلات مراكز القوة في المنطقة وملحقاتها، وخطر سيناريوهات الضم، أو القسمة، وإعادة رسم الجغرافيا السياسية-الاجتماعية، وغير ذلك من مخاطر، وما يتعلق أصلا بمدى قدرة الأردن الاقتصادية على الاشتباك أصلا في معركة لا يمكن تحمّل كلفتها الاقتصادية في الإقليم والعالم، ولها ارتدادات على الأردن عند المؤسسات الدولية، وهذا الاتجاه لا يجاهر برأيه علنا، بل يقوله في الغرف المغلقة فقط، ضاربا المثل بدول وأنظمة استهدفتها إسرائيل في المنطقة فتعرضت للتدمير.
الاتجاه الثالث ليس شعبيا أيضا، وهو بين نخبة لا تجاهر برأيها تماما، بل تتحدث من خلال الإلماحات، لاعتبارات كثيرة، وهذا الاتجاه يقول إن العالم يقف ضد المنطقة، وإسرائيل أقوى من دولها، ومعادلات النفوذ والسيطرة توجب على الأردن التعامل مع المهددات، بطريقة ذكية، مع خفض التطبيع إلى أدنى مستوياته، وعدم قطع العلاقة كليا، بل من خلال تبريد العلاقة، خصوصا، بعد المهددات الإستراتيجية الواجب تحليلها بشكل عميق، وأصحاب هذا الاتجاه يتوسطون بين الرأيين السابقين، فهو تيار يعتبر إسرائيل مجرد عدو، لكنه يريد إدارة منخفضة للعلاقة، لا تؤدي إلى نشوب عداوة مباشرة مكلفة جدا، وفي الوقت ذاته يريد خفض مستويات العلاقة، وفك التشبيك الاقتصادي، والاعتماد على حلول أردنية، وحلول بديلة.
ما يمكن قوله اليوم في كل الأحوال إن العلاقات الأردنية الإسرائيلية، تعرضت إلى ضربة غير مسبوقة منذ وادي عربة، وما قبلها، ومن المفترض هنا أن تتمكن الدولة الأردنية من بلورة معادلة جديدة في العلاقة مع إسرائيل، لأن عدم تحليل الأخطار والكلف السياسية والأمنية والاقتصادية على الأردن، بشكل إستراتيجي وعميق، سيؤشر على أننا لم نقرأ أحداث ما بعد السابع من أكتوبر بشكل صحيح، وهذا يعني أن الأصل أن يعاد استبصار الداخل الأردني بطريقة مختلفة، وتسوية كثير من الملفات الداخلية، وتمتين هذه الجبهة وحل أزماتها وعقدها، وترسيم سياسة خارجية جديدة في الوقت ذاته تجد طريقا مختلفا للأردن، وسط كل هذه الاشتباكات في المنطقة، وفي جوارنا التاريخي، وهي اشتباكات مفتوحة النهايات بالمناسبة.
تغيرت المواقيت، والشروط، والظروف، ولا يمكن لعاقل أن يعتقد أن ما قبل السابع من أكتوبر، هو ذاته ما بعد السابع من أكتوبر، على الفلسطينيين، وكل دول المنطقة.

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