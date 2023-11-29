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هل يرى ثقافي السلط النور بعد سنوات من المطالبة؟

11/29/2023 4:51:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد سمور






البلقاء- بعد سنوات طويلة من المطالبة التي اصطدمت بتحديات ومعيقات عرقلت المضي بإنشائه، يقترب مشروع مركز ثقافي السلط من بدء التنفيذ أكثر من أي وقت مضى، في ظل تطورات جديدة شهدها المشروع الذي من المقرر أن يضم مسرحا يستوعب الأنشطة كافة، وقاعات متعددة الأغراض تقام فيها فعاليات منوعة.
وحتى نهاية العام 2021، كان التحدي الأبرز الذي يعيق تنفيذ فكرة مشروع المركز، هو عدم توفر قطعة أرض مملوكة لوزارة الثقافة، لكن وفي ذلك الوقت قررت "لجنة مجلس بلدية السلط الكبرى" التي تم تشكيلها قبل انتخاب المجلس الحالي، تخصيص 5 دونمات قرب مجمع النقابات المهنية في منطقة نقب الدبور بالسلط، لإقامة المركز.
بعد ذلك، بدأ إجراء الدراسات اللازمة لطرح عطاء تنفيذ المشروع الذي يسير ببطء منذ ذلك الحين، فيما وصل خلال الفترة الحالية إلى مرحلة طرح عطاء الدراسات من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان.
مدير ثقافة البلقاء وصفي الطويل أكد لـ"الغد"، أن العمل في مشروع المركز سيبدأ العام المقبل، تحت مظلة وزارة الثقافة وبدعم من مجلس محافظة البلقاء، مشيرا إلى أنه سيقام على مساحة 6500 متر، وبكلفة تقديرية تقارب 3.5 مليون دينار.
من جهته، قال رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم نايف العواملة لـ"الغد"، إن المجلس كان خصص 50 ألف دينار من موازنته للعام الحالي، للدراسات الخاصة بمشروع إنشاء مركز ثقافي السلط، بينما خصص للمرحلة الأولى من المشروع 300 ألف دينار من موازنة العام المقبل 2024، مشيرا إلى أنه التقى مؤخرا، وزير الثقافة هيفاء النجار، وبحث معها سبل دعم القطاع الثقافي بمحافظة البلقاء بشكل عام، وإنشاء مركز ثقافي السلط، حيث أبدت الوزيرة تعاونها المطلق مع مجلس المحافظة بهذا الخصوص.
وأكد العواملة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالمشروع وفي مقدمتها مديرية ثقافة البلقاء، يدفع بكل ثقله للمضي بتنفيذه لما له من أهمية كبيرة لأبناء مدينة السلط، لا سيما الوسط الثقافي الذي يستحق الدعم بمختلف الوسائل، لافتا إلى أن المجلس خصص من موازنة العام الحالي 35 ألف دينار لدعم أنشطة مختلف الهيئات الثقافية في البلقاء.
وأشار إلى أن مجلس المحافظة كان اجتمع قبل نحو شهر مع مدير مديرية ثقافة البلقاء وصفي الطويل، حيث تم استعراض مشاريع قطاع الثقافة ضمن مخصصات اللامركزية، والتباحث في إنشاء مركز ثقافي السلط والمرحلة التي وصل إليها، مضيفا أنه تم حينها التواصل مع وزارة الثقافة ووزارة الأشغال العامة والإسكان المعنية بطرح المشروع.
ووفق العواملة، فإن وزارة الثقافة قامت بإصدار مستند الالتزام المالي الخاص بعطاء الدراسات للمشروع، بينما تم الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان على الإسراع في طرح عطاء الدراسات بأسرع وقت قبل انتهاء السنة المالية.
وأثنى العواملة على جهود جميع أعضاء مجلس المحافظة، في متابعة مختلف القطاعات واحتياجاتها المرتبطة بشكل أو بآخر بمطالب سكان المحافظة وطموحاتهم، مشيرا إلى أن المجلس منذ انتخابه أخذ على عاتقه المضي بمشروع مركز ثقافي السلط.

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