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رغم انخفاضها.. اعتداءات المياه مستمرة وتربك عملية التزويد بالكرك

11/29/2023 4:51:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هشال العضايلة






الكرك– ما تزال خطوط ومصادر المياه المتعددة في محافظة الكرك تتعرض للاعتداءات المختلفة، بهدف التزود المجاني بالمياه وبكميات وبأوقات غير محددتين.
ووفق معنيين، فإن هذه الاعتداءات على الرغم من تراجعها، ما تزال تتسبب بضرر للمواطنين، وتحدث نقصا وضعفا في تزويد منازلهم بالمياه، ويظهر ذلك في المناطق التي يحدث فيها الاعتداء.
ويقول الناطق الإعلامي لوزارة المياه عمر سلامة في تصريحات سابقة لـ "الغد"، "إن التعدي المتكرر على مصادر وخطوط المياه بالكرك يتسبب في ارباك التزود بالمياه وضعف الضغط بنظام الضخ في بعض المناطق"، لافتا إلى "أن الوزارة وكوادرها المختلفة تعمل على وقف حالات الاعتداء لتحسين التزويد المائي للمواطنين".
ورغم تحسن التزويد المائي العام الحالي، وفق مواطنين بالكرك، إلا أن سكانا يؤكدون أن فترة الصيف ما تزال تشهد حالات نقص شديد، أغلبها ناتج عن الاعتداءات المتكررة على مصادر وخطوط المياه.
وتشير الإحصاءات الرسمية، أن الاعتداءات قد تراجعت خلال الأعوام الأخيرة حيث شهد العام 2021، تسجيل 98 حالة اعتداء، و55 حالة اعتداء في العام 2022، بينما شهد العام الحالي 22 حالة اعتداء.
يقول رئيس ملتقى الكرك للفاعليات الشعبية ورئيس بلدية الكرك الأسبق خالد الضمور إن الاعتداءات المتكررة على مصادر وخطوط المياه تحرم قطاعا واسعا من السكان من حقهم بالمياه وخصوصا خلال فترة الصيف.
وبين أن هذه الاعتداءات إذا ما أخذ بالحسبان ضعف المياه الحاصل بالكرك لندرة المصادر، فإن المواطنين وخصوصا في مناطق شمال الكرك يعانون من نقص واضح بالمياه، مطالبا من الجهات المعنية إيقاع العقوبات المنصوص عليها بالقانون وعدم التهاون مع مرتكبي الاعتداءات.
وكان وزير المياه والري محمد النجار أكد خلال رده على سؤال نيابي قبل أشهر أن حاجة محافظة الكرك من مياه الشرب تبلغ 3200 م3/ الساعة، لافتا إلى أن معاناة المواطنين بوصول مياه الشرب لمنازلهم ناتج عن نقص في عملية التزويد، وتقادم الشبكة وطول الشبكة، ووجود اعتداءات كبيرة على الخطوط الرئيسة، إضافة إلى توقيف بعض المصادر عن التزويد.
وأشار إلى أن نسبة فاقد المياه في محافظة الكرك تبلغ ما يقارب 70 %، حسب آلية احتساب نسبة الفاقد الجديدة والمتعمدة في استراتيجية فاقد المياه للأعوام من (2022- 2040)، مؤكدا أن عدد الآبار الارتوازية في المحافظة يبلغ 97 بئرا 11 منها آبار زراعية.
وأكدت تصريحات صحفية صادرة عن الناطق عمر سلامة ان وزارة المياه والري/ سلطة المياه/ مديرية الرقابة الداخلية، نفذت خلال العام الحالي وخصوصا الأشهر الأخيرة العديد من الحملات بالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة والكوادر الفنية بالتعاون مع شركة مياه العقبة وإدارة مياه الكرك - مديرية الفاقد لضبط وإزالة الاعتداءات على الخطوط الرئيسة المزودة لمياه الشرب للمواطنين في مناطق لواء القصر والسلطاني في محافظة الكرك لاستخدامها لتعبئة صهاريج مخالفة لري مزارع.
وأكد على ضبط اعتداء على خط ناقل القطرانة لتزويد مزرعة في منطقة القصر وضبط 3 اعتداءات أخرى على خط ناقل السلطاني لتعبئة صهاريج مخالفة حيث تم إزالة الاعتداءات واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.
كما ضبطت وزارة المياه والري سلطة المياه من خلال الجولات التفتيشية اعتداءين في مناطق لواء القصر-الكرك.
وفي منطقة القطرانة تم ضبط 13 اعتداء على خطوط رئيسية منها 12 اعتداء تزود منازل من خلال سحب خطوط إليها لمسافات لتزويد المنازل على مدار الساعة، وفي منطقة لواء فقوع / الكرك تم ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه رئيسية تسحب المياه بطريقة مخالفة، حيث تم اعداد الضبوطات مع الجهات المعنية في كل واقعة والتحقيق مع الفاعلين احالتهم للقضاء.
يذكر أن قانون سلطة المياه وقانون العقوبات نصا على عقوبات الاعتداء على مصادر وخطوط المياه في الأردن. وفي قانون سلطة المياه حدد القانون عقوبة الحبس من 1-5 سنوات وغرامة مالية من 2000-7000 دينار على كل من ارتكب مخالفات الاعتداء على خطوط المياه الناقلة الرئيسية، الاعتداء على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ ومعالجة المياه وإحداث تلوث في مصادر المياه، وعقوبة الحبس من 1-3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار كحد أدنى بحق كل من ارتكب المخالفات التالية: الاعتداء على مشاريع المياه والصرف الصحي والاعتداء على مصادر المياه وإلحاق التلف بالإنشاءات والآليات والأجهزة والمواد أو تعطيلها.
كما حدد القانون عقوبة الحبس من 4 أشهر إلى سنتين والغرامة من 1000-3000 دينار لكل من ارتكب هذه المخالفات: بيع المياه أو هبتها أو استعمالها أو استغلالها بطريقة تخالف القانون، والتصرف بمصادر المياه ومشاريع الصرف الصحي بما في ذلك الإضرار بالمصادر ومشاريع المياه والصرف الصحي، واستعمال شبكات الصرف الصحي بطريقة مخالفة لأحكام القانون، والربط على شبكات المياه والصرف الصحي دون الحصول على موافقة أصولية وتسديد الرسوم المستحقة.

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