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مشاريع التربية والأشغال بعجلون تحت مجهر تأخر الإنجاز

11/29/2023 4:51:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عامر خطاطبة






عجلون- يترقب سكان في محافظة عجلون أن يتم تنفيذ مشاريع مهمة طال انتظارها في قطاعي الأشغال العامة والتربية والتعليم، وسط آمالهم بعدم تعثرها وتأخر إنجازها، سيما وأن موسم الأمطار قد دخل ولم يتبق على انتهاء العام سوى شهر واحد.
هذه المشاريع التي تأتي بمخصصات من الوزارتين، أو من المخصصات التي استحوذت على الجزء الأكبر من موازنة مجلس المحافظة العام الحالي بواقع 4 ملايين دينار، ستشمل تنفيذ 20 مشروعا في قطاع الأشغال العامة، و22 مشروعا في قطاع التربية والتعليم، وتهدف إلى إعادة تأهيل طرق رئيسة، وبناء مدارس وإضافة غرف صفية وأعمال صيانة.
ويبدي المواطن عامر الزغول قلقه من تأخر تنفيذ مشروع إعادة التأهيل الشامل للطريق الرئيس ما بين عجلون وعنجرة وحتى مثلث القاعدة، والذي بدأ العمل به مؤخرا، خصوصا وأن المنطقة تشهد تساقطا غزيرا للأمطار وتشهد تراكما للثلوج خلال الشتاء، داعيا إلى ضرورة أن يتم طرح العطاءات مبكرا ليتم البدء بتنفيذ المشاريع وإنهاء الأعمال خلال أشهر الصيف.
ويدعو الناشط علي القضاة إلى ضرورة أن يتم تنفيذ أعمال الصيانة في المدارس خلال العطلة الصيفية، الأمر الذي يضمن عدم إجرائها خلال العام الدراسي ودوام الطلبة، مؤكدا أن ذلك سيتسبب بإرباك العملية التعليمية في تلك المدارس المشمولة بالصيانة، داعيا مجلس المحافظة إلى التنسيق مع الدوائر والجهات المعنية لضمان طرح العطاءات مبكرا.
وأكد أن إنشاء مدارس جديدة وإتمامها بمواعيدها المعلنة، سيساعد في حل مشكلة الاكتظاظ في عدد كبير من المدارس المنتشرة في مدن وقرى المحافظة.
ويستهجن المواطن محمد خطاطبة تأخر تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف القطاعات حتى دخول فصل الشتاء، وبالتالي التسبب بتعطل العمل وتأخره لفترات طويلة، لافتا إلى أن تجاوز هذه المشكلة يتطلب تحديد مواعيد مناسبة خلال أشهر الربيع والصيف لتنفيذ تلك العطاءات خصوصا التي تحتاج إلى أعمال إنشائية متعددة أو تعبيد الطرق.
من جانبه يوضح الناطق الإعلامي بمجلس المحافظة أن نسبة طرح العطاءات والإنجاز العام الحالي بمشاريع الأشغال بلغت زهاء 90 % وشملت عددا جيدا من المشاريع في مجالات الطرق والطرق الزراعية، في حين بلغت نسبة الإنجاز في قطاع التربية والتعليم من مخصصات مجلس المحافظة زهاء 50 % وشملت إضافات صفية وأعمال صيانة.
وأشار إلى تعثر طرح عطاءات لمدارس في منطقتي سكرين والزيزفونة بعنجرة وبلدة حلاوة ضمن مخصصات المجلس، مبينا أن هناك عطاءات جارية وبمبالغ كبيرة لعدة مدارس يتم تنفيذها من مخصصات وزارة التربية والمنح.
مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور يؤكد أن وزارة الأشغال بدأت منذ ما يقارب الشهر بالعمل على إعادة تأهيل طريق عنجرة- عجلون، من مثلث القاعدة في عنجرة ولغاية وسط مدينة عجلون، لافتا إلى أن الأعمال التي تجري حاليا في الطريق تتضمن أعمال تعبيد وكشط للطريق وطلاء ووضع عناصر السلامة المرورية على الطريق ومعالجة الهبوطات، ورفع مناهل الصرف الصحي، وإزالة العوائق والعديد من الأمور الأخرى.
وبين أن تكلفة إعادة تأهيل الطريق تبلغ مليونا و150 ألف دينار من موازنة وزارة الأشغال العامة، لافتا إلى أن طول الطريق الذي يجري العمل فيه حاليا يبلغ 8 كم.
وبين أن مدة العطاء 5 أشهر، مؤكدا أنه في حال كانت الأحوال الجوية مساعدة فإن العمل سينجز في موعده بهدف تحسين مداخل محافظة عجلون، خاصة أن المحافظة أصبحت تشهد حركة سياحية نشطة جدا.
وأشار إلى أن مديرية الأشغال تعمل حاليا على توسعة وتعبيد وإعادة تأهيل 5 طرق رئيسة في المحافظة من مخصصات مجلس محافظة عجلون وبكلفة تزيد على نصف مليون دينار، مؤكدا أن الطرق التي يجري العمل فيها حاليا هي طرق الساخنة- الصفصافة، وطريق أم اليانبيع، وطريق عين جنا – عبين، وطريق كفرنجة- راجب، ومدخل بلدة عرجان، لافتا إلى أن العمل بإعادة تأهيل الجزيرة الوسطية الواقعة بين مثلث عبين من منطقة الإشارات ولغاية مبنى مديرية شرطة عجلون بكلفة 45 ألف دينار شارف على الانتهاء.
وفي قطاع التربية والتعليم، فقد طرحت الوزارة منذ شهر حزيران (يونيو) العام الحالي 26 عطاء لبناء مدارس في كفرنجة والهاشمية ممولة من المنحة السعودية، إضافة إلى طرح عطاءات لإضافة 33 غرفة صفية في عنجرة ورأس منيف والعامرية وصخرة، والعديد من العطاءات الأخرى لإنشاء ملاعب وأعمال صيانة مختلفة في غالبية مدارس المحافظة.
ويأتي جزء من هذه العطاءات بتمويل مباشر من وزارة التربية والتعليم، والآخر من ضمن موازنة مجلس محافظة عجلون أو من خلال المنح الدولية.
وأشار مدير تربية عجلون أسعد الشرع، إلى أن كوادر تربية عجلون وبالتعاون مع الوزارة تعمل على مدار الساعة لمعالجة كافة القضايا التي تحتاجها مدارس المحافظة وخاصة في مجال إضافات الغرفة الصفية وأعمال الصيانة وبناء مدارس جديدة، مشيدا بتعاون رئيس وأعضاء مجلس المحافظة في هذا المجال.
وبين الشرع أن جميع العطاءات التي تم طرحها من قبل وزارة التربية ستساهم بتوفير بيئة تعليمية مناسبة لطلبة المحافظة، مؤكدا أن تربية عجلون ستواصل جهودها لحصر احتياجات مدارس المحافظة من أعمال الصيانة وإضافات الغرف الصفية.
ولفت إلى أن العطاءات التي تم طرحها تشمل صيانة أبنية مدرسية وملاعب بالمدارس وإضـافة غرف صفية للعديد من المدارس بالمحافظة، وتأهيل مختبرات لمشروع ( BTEC ) لمجموعة مدارس، وإنشاء مدرسة البحر الثانوية للبنين بمنحة سعودية وإنشاء مدرسة الهاشمية الأساسية للبنين بمنحة سعودية أيضا، وإعادة تأهيل شاملة لمدرسة الخنساء الثانوية للبنات/ عنجرة بمنحة دولية.
كما تشمل العطاءات، بناء سور وأعمال صيانة مختلفة في مدرسة الساخنة الثانوية للبنين ومدرسة الساخنة الثانوية للبنات، وإنشاء ملعب لمدرسة القلعة الأساسية المختلطة، وتجهيز مشاغل لمدرسة عنجرة الثانوية للبنات.
من جانبه، أكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني أن نسبة الإنجاز في قطاع الأشغال تعتبر مرتفعة جدا مقارنة في القطاعات الأخرى، لافتا إلى أن موازنة قطاع الأشغال في موازنة المجلس للعام 2023 بلغت مليونا و900 ألف دينار لتنفيذ 20 مشروعا في كافة مناطق المحافظة، وتشتمل على فتح وتعبيد طرق رئيسة وزراعية وإنارة مداخل المحافظة والعديد من الأمور الأخرى.
وبين أن قطاع التربية حظي بنصيب الأسد في موازنة المجلس للعام 2023، لافتا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 2 مليون و 125 ألف دينار لتنفيذ حوالي 22 مشروعا، مؤكدا أن المشاريع اشتملت على بناء مدارس وإضافات غرف صفية وأعمال صيانة وإنشاء ملاعب وغيرها من المشاريع.
وأضاف المومني أن مجلس المحافظة يتابع على مدار الساعة تنفيذ مشاريع مجلس المحافظة مع مديرية تربية عجلون ومع وزارة التربية، لافتا إلى أن الحاجة أصبحت ماسة جدا لبناء بعض المدارس في عدد من مناطق المحافظة المختلفة بسبب الاكتظاظ في بعض مدارس المحافظة ولتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة.
وأكد أهمية طرح عطاءات المشاريع بصورة مبكرة بعد تصديق الموازنة، لافتا إلى أن ما يهدد بتعثر المشاريع هو تأخر تنفيذها بعد طرح العطاءات، وذلك في حال تم إجراء مناقلات في مخصصات تلك المشاريع لسداد ديون مشاريع تم تنفيذها في أعوام سابقة، أو تغيير الوزارات للمشاريع التي تم إقرارها من قبل المجلس، كالطرق والأبنية المدرسية.

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