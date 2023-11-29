796 محترفا بكفاءة الطاقة

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد المختصين بكفاءة الطاقة الحاصلين على شهادات مهنية احترفية مختصة بمجال كفاءة الطاقة 796 مختصا محترفا حصلوا على شهادات مهنية احترافية بأربعة مجالات تضمنت مدير طاقة معتمد، ومدقق طاقة معتمد، وأخصائي قياس وتحقق معتمد، وأخصائي طاقة صناعية معتمد.
وكشفت بيانات حديثة لـ((الوطن)) أن حوالي 23.1% من محترفي كفاءة الطاقة حصولوا على شهاداتهم الاحترافية خلال 2022 وبعدد 121 مختصا بينهم 32 أخصائيا طاقة صناعية معتمد بشهادة CIEP، 28 أخصائي قياس وتحقق معتمد بشهادة CMVP، و29 مدقق طاقة معتمد بشهادة CEA، و95 مدير طاقة معتمد بشهادة CEM. اعداد المحترفين
وبدأ اعتماد الشهادات الاحترافية في كفاءة الطاقة منذ 2015 وحصل عليها حينها 17 محترفا يمثلون ما نسبته 2.1% من المختصين المحترفين، وفي 2016 حصل عليها 78 يمثلون ما نسبته 9.8%، وفي 2017 بلغ عددهم 63 يمثلون 7.9%، وفي 2018 حصل عليها 110 يمثلون 13.8%، وفي 2019 حصل عليها 113 يمثلون 13.8%، وفي 2020 حصل عليها 110 يمثلون 13.8%، أما في 2021 فحصل عليها 121 يمثلون 15.2%، أما العدد الأكبر من المحترفين فكان في 2022 وبلغ عددهم 184 يمثلون ما نسبته 23.1% من المهنيين المحترفين بكفاءة الطاقة. الشهادات الاحترافية
ويمثل المحترفون المتخصصون كمدير طاقة معتمد حوالي نصف المتخصصين المحترفين بكفاءة الطاقة ويبلغ عددهم 422 محترفا يمثلون ما نسبته 53% من المختصين المحترفين، يليهم المختصون بقياس وتحقيق معتمد الذين بلغ عددهم 156 محترفا يمثلون ما نسبته 19.6%، ثم مدققو الطاقة المعتمدون ويبلغ عددهم 136 ويمثلون ما نسبته 17.15، وأقلهم أخصائي الطاقة الصناعية المعتمدين وعددهم 82 وبنسبة 10.3%. أعداد المتدربين المعتمدين في الدورات التدريبية الاحترافية المختصة بمجال كفاءة الطاقة:
2015= 17= 2.1 %
2016= 78= 9.8 %
2017= 63= 7.9 %
2018= 110= 13.8 %
2019= 113= 14.2 %
2020= 110= 13.8 %
2021= 121= 15.2 %
2022= 184= 23.1 %
المجموع= 796 أنواع الشهادات الاحترافية:
مدير طاقة معتمد= 422= 53%
مدقق طاقة معتمد= 136= 17.1%
أخصائي قياس وتحقق معتمد= 156= 19.6%
أخصائي طاقة صناعية معتمد= 82= 10.3%
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