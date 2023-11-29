خيسوس وكاسترو صراع شرس

(MENAFN
- Al Watan) يتجدد الصراع بين مدرب الهلال، البرتغالي خورجي خيسوس ومواطنه مدرب النصر لويس كاسترو، عندما يستضيف الهلال غريمه التقليدي النصر، في ديربي الرياض على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بعد غد، لحساب الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وتعد المواجهة هي الثانية بين خيسوس وكاسترو على الملاعب السعودية، بعدما تواجها من قبل في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في أغسطس، وحسمها العالمي 2/ 1، وتوج باللقب لأول مرة في تاريخه، وسبق وأن تقابل المدربان عدة مرات خارج الملاعب السعودية، تفوق خلالها خيسوس.
تفوق خيسوس
خارج الملاعب السعودية جمعت 10 مواجهات في السنوات الماضية بين خيسوس وكاسترو، تفوق مدرب الزعيم في 5 منها، مقابل 3 انتصارات لمدرب العالمي وحضر التعادل مرتين.
وشهد 2005 أول مباراة بين المدربين، حين انتصر فريق بينافيل بقيادة كاسترو على مورينيسي تحت قيادة خيسوس بهدف دون رد.
وكانت آخر مواجهة موسم 2018، حين تفوق خيسوس مع سبورتنج لشبونة على تشيفاز الذي يدربه حينها كاسترو بهدفين دون رد، في الدوري البرتغالي.
أرقام مميزة
عاد خيسوس لقيادة الهلال بداية الموسم الجاري، وهي الولاية الثانية له، بعدما خاض تجربته الأولى مع ((الزعيم)) في موسم 2019. واستطاع المدرب صاحب الـ(69 عاما) تحقيق الفوز هذا الموسم 17 مرة، خلال 20 مباراة في جميع المسابقات، مقابل 3 تعادلات، دون أن يتلقى أي هزيمة.
في المقابل، أشرف كاسترو (62 عامًا) على النصر منذ بداية الموسم، وخلال مسيرته مع الفريق حقق 18 فوزا خلال 22 مباراة بكل المسابقات، وتعادل مرتين، وخسر مرتين.
-11 مواجهة سابقة جمعت خيسوس وكاسترو
-لقاء وحيد جمع المدربين في الملاعب السعودية كسبه كاسترو
-10 مباريات تواجه خلالها المدربان خارج الملاعب السعودية
-2005 شهد أول مواجهة بين المدربين البرتغاليين
-2018 كانت آخر مواجهة خارج الملاعب السعودية تجمع الثنائي
-5 انتصارات سجلها خيسوس أمام كاسترو
-4 مرات فوق فيها كاسترو على مواطنه
-التعادل حسم مواجهتين تقابل خلالها الثنائي
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