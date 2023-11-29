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خيسوس وكاسترو صراع شرس

11/29/2023 4:50:15 AM
(MENAFN- Al Watan) يتجدد الصراع بين مدرب الهلال، البرتغالي خورجي خيسوس ومواطنه مدرب النصر لويس كاسترو، عندما يستضيف الهلال غريمه التقليدي النصر، في ديربي الرياض على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بعد غد، لحساب الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وتعد المواجهة هي الثانية بين خيسوس وكاسترو على الملاعب السعودية، بعدما تواجها من قبل في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في أغسطس، وحسمها العالمي 2/ 1، وتوج باللقب لأول مرة في تاريخه، وسبق وأن تقابل المدربان عدة مرات خارج الملاعب السعودية، تفوق خلالها خيسوس.
تفوق خيسوس

خارج الملاعب السعودية جمعت 10 مواجهات في السنوات الماضية بين خيسوس وكاسترو، تفوق مدرب الزعيم في 5 منها، مقابل 3 انتصارات لمدرب العالمي وحضر التعادل مرتين.
وشهد 2005 أول مباراة بين المدربين، حين انتصر فريق بينافيل بقيادة كاسترو على مورينيسي تحت قيادة خيسوس بهدف دون رد.
وكانت آخر مواجهة موسم 2018، حين تفوق خيسوس مع سبورتنج لشبونة على تشيفاز الذي يدربه حينها كاسترو بهدفين دون رد، في الدوري البرتغالي.
أرقام مميزة

عاد خيسوس لقيادة الهلال بداية الموسم الجاري، وهي الولاية الثانية له، بعدما خاض تجربته الأولى مع ((الزعيم)) في موسم 2019. واستطاع المدرب صاحب الـ(69 عاما) تحقيق الفوز هذا الموسم 17 مرة، خلال 20 مباراة في جميع المسابقات، مقابل 3 تعادلات، دون أن يتلقى أي هزيمة.
في المقابل، أشرف كاسترو (62 عامًا) على النصر منذ بداية الموسم، وخلال مسيرته مع الفريق حقق 18 فوزا خلال 22 مباراة بكل المسابقات، وتعادل مرتين، وخسر مرتين.
-11 مواجهة سابقة جمعت خيسوس وكاسترو
-لقاء وحيد جمع المدربين في الملاعب السعودية كسبه كاسترو
-10 مباريات تواجه خلالها المدربان خارج الملاعب السعودية
-2005 شهد أول مواجهة بين المدربين البرتغاليين
-2018 كانت آخر مواجهة خارج الملاعب السعودية تجمع الثنائي
-5 انتصارات سجلها خيسوس أمام كاسترو
-4 مرات فوق فيها كاسترو على مواطنه
-التعادل حسم مواجهتين تقابل خلالها الثنائي

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