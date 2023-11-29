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التعادل يحرم النصر رقما تاريخيا

11/29/2023 4:50:14 AM
(MENAFN- Al Watan) تأهل النصر للأدوار الإقصائية للمرة الخامسة في النسخة الحديثة لدوري أبطال آسيا، بعد تعادله سلبيا أمام بيرسبوليس الإيراني، وهي المرة المرة الثالثة التي يتأهل فيها العالمي متصدرا مجموعته بعد نسختي 2020 و2021، فيما تأهل في 2011 و2019 كوصيف. وجمع النصر 13 نقطة من 5 مباريات، وهو أعلى رصيد وصله في دور المجموعات بتاريخ مشاركته.
وحافظ العالمي على سجله بلا خسارة للمباراة العشرين تواليا بكل المسابقات (18 انتصارا وتعادلين). وخرج النصر بشباك نظيفة للمرة الثانية آسيويا، وكانت أمام الفريق الإيراني أيضا. وهو التعادل الثاني للنصر مع فريق إيراني على ملعبه بالرياض بعد تعادله في دور المجموعات أيضا مع فولاذ1/ 1 بنسخة 2021.وحرم بيرسبوليس النصر من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على مستوى الأندية السعودية (5 انتصارات متتالية في دور المجموعات).
وسينهي النصر مبارياته بمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي خارج الديار، في لقاء تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل في الصدارة.
وحال الفوز، سيصل العالمي إلى 16 نقطة وهو أعلى رصيد لنادٍ سعودي سجله من قبل الشباب والأهلي والاتحاد.

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