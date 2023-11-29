التعادل يحرم النصر رقما تاريخيا

(MENAFN
- Al Watan) تأهل النصر للأدوار الإقصائية للمرة الخامسة في النسخة الحديثة لدوري أبطال آسيا، بعد تعادله سلبيا أمام بيرسبوليس الإيراني، وهي المرة المرة الثالثة التي يتأهل فيها العالمي متصدرا مجموعته بعد نسختي 2020 و2021، فيما تأهل في 2011 و2019 كوصيف. وجمع النصر 13 نقطة من 5 مباريات، وهو أعلى رصيد وصله في دور المجموعات بتاريخ مشاركته.
وحافظ العالمي على سجله بلا خسارة للمباراة العشرين تواليا بكل المسابقات (18 انتصارا وتعادلين). وخرج النصر بشباك نظيفة للمرة الثانية آسيويا، وكانت أمام الفريق الإيراني أيضا. وهو التعادل الثاني للنصر مع فريق إيراني على ملعبه بالرياض بعد تعادله في دور المجموعات أيضا مع فولاذ1/ 1 بنسخة 2021.وحرم بيرسبوليس النصر من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على مستوى الأندية السعودية (5 انتصارات متتالية في دور المجموعات).
وسينهي النصر مبارياته بمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي خارج الديار، في لقاء تحصيل حاصل بعد ضمان التأهل في الصدارة.
وحال الفوز، سيصل العالمي إلى 16 نقطة وهو أعلى رصيد لنادٍ سعودي سجله من قبل الشباب والأهلي والاتحاد.
MENAFN29112023000089011017ID1107507610
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.