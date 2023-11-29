العميد يكرر سيناريو التتويج باللقب

(MENAFN
- Al Watan) جاء تأهل الاتحاد إلى الأدوار الإقصائية للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا، بعد فوزه على أجمك الأوزبكي 2/ 1، ليكرر تأهله في نسخ 2004، 2009، 2011، 2012، 2014، 2019، بينما شارك في الأدوار الإقصائية مرتين دون خوض دور المجموعات في 2005 و2006 بصفته حامل اللقب.
ونجح العميد في الفوز على فريق أوزبكي ذهابا وإيابا للمرة الثالثة، عقب فوزه على أجمك بجدة ذهابًا بنتيجة 3/ صفر وإيابا خارج الأرض 2/ 1.
وكان الاتحاد انتصر على نيفتشي ذهابا 3/ 1 في أوزبكستان، وإيابا بثلاثية نظيفة في جدة بنسخة 2004، التي توج في نهايتها باللقب القاري.
وفي نسخة 2012 انتصر الاتحاد ذهابا على باختاكور 4/ صفر في جدة، قبل أن يكرر فوزه إيابا خارج أرضه 2/ 1.
وحقق النمور انتصارهم رقم 12 على الأندية الأوزبكية في البطولات القارية، مقابل خسارتين و6 تعادلات.
MENAFN29112023000089011017ID1107507609
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.