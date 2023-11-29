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العميد يكرر سيناريو التتويج باللقب

11/29/2023 4:50:14 AM
(MENAFN- Al Watan) جاء تأهل الاتحاد إلى الأدوار الإقصائية للمرة السابعة في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا، بعد فوزه على أجمك الأوزبكي 2/ 1، ليكرر تأهله في نسخ 2004، 2009، 2011، 2012، 2014، 2019، بينما شارك في الأدوار الإقصائية مرتين دون خوض دور المجموعات في 2005 و2006 بصفته حامل اللقب.
ونجح العميد في الفوز على فريق أوزبكي ذهابا وإيابا للمرة الثالثة، عقب فوزه على أجمك بجدة ذهابًا بنتيجة 3/ صفر وإيابا خارج الأرض 2/ 1.
وكان الاتحاد انتصر على نيفتشي ذهابا 3/ 1 في أوزبكستان، وإيابا بثلاثية نظيفة في جدة بنسخة 2004، التي توج في نهايتها باللقب القاري.
وفي نسخة 2012 انتصر الاتحاد ذهابا على باختاكور 4/ صفر في جدة، قبل أن يكرر فوزه إيابا خارج أرضه 2/ 1.
وحقق النمور انتصارهم رقم 12 على الأندية الأوزبكية في البطولات القارية، مقابل خسارتين و6 تعادلات.

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