تجربة تايلاند الاحتفالية المطلقة: الاحتفال الكبير 2024 مع عروض البوكيمون

MENAFN - AETOSWire) يدعو "سنترال فيلدج بانكوك لاكجري آوتلت" عشاق الفرح والبهجة للانغماس في الظاهرة الاحتفالية العالمية لحملة "الاحتفال الكبير 2024". فبالتعاون مع شركة "بوكيمون"، شريكته العالمية، يفخر "سنترال فيلدج" بتقديم شخصيات البوكيمون المحبوبة لأسر قلوب المشجعين التايلانديين والعالميين على حدٍ سواء.

تتعهد الحملة الكبرى التي أطلقها "سنترال فيلدج" بتسيير موكب خاطف للأنفاس لـ "بيكاتشو" المحبوب، في أول ظهور له في تايلاند. وتدعو حملة "الاحتفال الكبير 2024"، التي تقام من الأول من نوفمبر 2023 إلى 7 يناير 2024، الجميع للاستمتاع بـ "عالم البوكيمون" من خلال تقديم مجموعة من الديكورات الفريدة والأنشطة التفاعلية.

أبرز عناوين هذا الحدث:



"بوكيمون آوت بريك تايك أوفر" Pokémon Outbreak Takeover: انغمسوا في أهم حدث "بوكيمون آوت بريك تايك أوفر" في جنوب شرق آسيا، وانشروا السعادة في جميع أنحاء تايلاند، برفقة "رحلة ديكورات الفرح" Journey of Joy Decorations الساحرة.

"بيكاتشو ثاندربولت كريسمس تريز" Pikachu Thunderbolt Christmas Trees: شاهدوا الإضاءة الافتتاحية لعرض "بيكاتشو ثاندربولت كريسمس تريز"، الذي يلقي وهجًا مشعًا من السعادة على "سنترال فيلدج" للمرة الأولى في تايلاند. متعة هواة الجمع Collector's Delight: نداء إلى هواة جمع القطع: اغتنموا الفرصة لجمع الأشياء ذات صلة بـ" مجموعات العطلات السعيدة " Pokémon Happy Holidays الحصرية المصممة خصيصًا لهذه الحملة، بما في ذلك وسادة بطانية 2 في 1، وكوب، ومجموعة حقائب سفر، وسلسلة مفاتيح.

العروض السياحية الخاصة بـ"سنترال فيلدج":



احصلوا على باقة الترحيب السياحية المجانية: استمتعوا بحزمة خصم ترحيبية مجانية تصل قيمتها إلى عشرة آلاف بات تايلاندي.

أنفقوا واربحوا: احصلوا على قسيمة هدايا بقيمة 100 بات تايلاندي مع كل عملية شراء تتجاوز قيمتها 2500 بات تايلاندي لكل إيصال.

أسعار "مجموعات العطلات السعيدة" Pokémon Happy Holidays الحصرية: يمكن لهواة جمع القطع الاستفادة من الأسعار الخاصة للوسائد البطانية 2 في 1 والأكواب ومجموعات حقائب السفر وسلاسل المفاتيح من "بوكيمون". نرجو منكم زيارة شباك الاسترداد للاطلاع على معلومات إضافية حول الأسعار. خصومات حصرية لمستخدمي "جراب": يتمتع مستخدمو الموقع الإلكتروني "جراب" برمز خصم حصري يصل إلى 25 بالمائة عند الذهاب إلى مراكز التسوق المركزية المشاركة.

استعدوا للمشاركة في انطلاق فعاليات "الاحتفال الكبير 2024" الآسرة والخاطفة للأنفاس، والتي يمتزج فيها سحر البوكيمون والبهجة الاحتفالية في "سنترال فيلدج بانكوك لاكجري آوتلت". انضموا إلينا للاحتفال والاستمتاع بكل لحظة فرح!

لمحة عن "سنترال فيلدج":

سيستمتع المسافرون بالخدمات المريحة التي يوفّرها "سنترال فيلدج في بانكوك"، وهو مركز تجاري مرموق للمتاجر الفاخرة في تايلاند يبعد 10 دقائق عن مطار سوفارنابومي. ويمكنهم زيارة "سنترال فيلدج" فور هبوط طائرتهم أو قبل مغادرتهم البلاد. وللمقيمين في منطقة الأعمال المركزية في بانكوك، يقدّم مجمّع "سنترال فيلدج" خدمة الحافلات الدورية، وهي الطريقة الأمثل والأنسب للوصول إلى السوق، مقابل رسم بقيمة 100 بات تايلاندي فقط للفرد الواحد، والتي تنطلق من – وتعود إلى – " سنترال وورلد"، وجهة التسوق وأسلوب الحياة الشهيرة في بانكوك.

ويقدم "سنترال فيلدج" في بانكوك تجربة تسوّق غير مسبوقة، إذ يمتاز بتصميم مذهل، ويضم أكثر من 300 علامة تجارية عالمية ومحلية مرموقة تقدّم خصومات تصل إلى 70 في المائة يومياً. وتعد العلامات التجارية العالمية على غرار "كوتش" و"كايت سبايد نيويورك" و"كنزو" و"ماريمكو" و"مايكل كورس" و"آوتلت باي كلوب 21" و"سالفاتور فيراغامو" و"زينيا" غيضاً من فيض العلامات التجارية التي ينتظرها المتسوقون المميزون.

وبعيدًا عن التسوق، يأسر "سنترال فيلدج" الزوار بفن العمارة التايلاندي الفريد والمبهر الذي يشبه القرى التايلاندية التقليدية القديمة الطراز. ويضم المركز التجاري قرىً متنوعة، لكل منها سحر فريد، وتشمل قرية الخشب، وقرية المعادن، وقرية الخزف (البورسلان)، والقرية الملكية. وقد اختيرت العناصر التايلاندية الأخرى بعناية، مثل الجرار الخزفية العملاقة وسلال الخيزران المستديرة، لتضفي أجواء ساحرة وفاتنة على المركز التجاري، فيغدو مكاناً مثالياً لمحبي التصوير. استمتعوا بتجربة مثالية يمتزج فيها سحر البوكيمون والتسوق الفاخر في "سنترال فيلدج" في بانكوك.