تجربة تايلاند الاحتفالية المطلقة: الاحتفال الكبير 2024 مع عروض البوكيمون

(MENAFN
- AETOSWire) يدعو "سنترال فيلدج بانكوك لاكجري آوتلت" عشاق الفرح والبهجة للانغماس في الظاهرة الاحتفالية العالمية لحملة "الاحتفال الكبير 2024". فبالتعاون مع شركة "بوكيمون"، شريكته العالمية، يفخر "سنترال فيلدج" بتقديم شخصيات البوكيمون المحبوبة لأسر قلوب المشجعين التايلانديين والعالميين على حدٍ سواء.
تتعهد الحملة الكبرى التي أطلقها "سنترال فيلدج" بتسيير موكب خاطف للأنفاس لـ "بيكاتشو" المحبوب، في أول ظهور له في تايلاند. وتدعو حملة "الاحتفال الكبير 2024"، التي تقام من الأول من نوفمبر 2023 إلى 7 يناير 2024، الجميع للاستمتاع بـ "عالم البوكيمون" من خلال تقديم مجموعة من الديكورات الفريدة والأنشطة التفاعلية.
أبرز عناوين هذا الحدث:
"بوكيمون آوت بريك تايك أوفر" Pokémon Outbreak Takeover: انغمسوا في أهم حدث "بوكيمون آوت بريك تايك أوفر" في جنوب شرق آسيا، وانشروا السعادة في جميع أنحاء تايلاند، برفقة "رحلة ديكورات الفرح" Journey of Joy Decorations الساحرة.
"بيكاتشو ثاندربولت كريسمس تريز" Pikachu Thunderbolt Christmas Trees: شاهدوا الإضاءة الافتتاحية لعرض "بيكاتشو ثاندربولت كريسمس تريز"، الذي يلقي وهجًا مشعًا من السعادة على "سنترال فيلدج" للمرة الأولى في تايلاند.
متعة هواة الجمع Collector's Delight: نداء إلى هواة جمع القطع: اغتنموا الفرصة لجمع الأشياء ذات صلة بـ" مجموعات العطلات السعيدة " Pokémon Happy Holidays الحصرية المصممة خصيصًا لهذه الحملة، بما في ذلك وسادة بطانية 2 في 1، وكوب، ومجموعة حقائب سفر، وسلسلة مفاتيح.
العروض السياحية الخاصة بـ"سنترال فيلدج":
احصلوا على باقة الترحيب السياحية المجانية: استمتعوا بحزمة خصم ترحيبية مجانية تصل قيمتها إلى عشرة آلاف بات تايلاندي.
أنفقوا واربحوا: احصلوا على قسيمة هدايا بقيمة 100 بات تايلاندي مع كل عملية شراء تتجاوز قيمتها 2500 بات تايلاندي لكل إيصال.
أسعار "مجموعات العطلات السعيدة" Pokémon Happy Holidays الحصرية: يمكن لهواة جمع القطع الاستفادة من الأسعار الخاصة للوسائد البطانية 2 في 1 والأكواب ومجموعات حقائب السفر وسلاسل المفاتيح من "بوكيمون". نرجو منكم زيارة شباك الاسترداد للاطلاع على معلومات إضافية حول الأسعار.
خصومات حصرية لمستخدمي "جراب": يتمتع مستخدمو الموقع الإلكتروني "جراب" برمز خصم حصري يصل إلى 25 بالمائة عند الذهاب إلى مراكز التسوق المركزية المشاركة.
استعدوا للمشاركة في انطلاق فعاليات "الاحتفال الكبير 2024" الآسرة والخاطفة للأنفاس، والتي يمتزج فيها سحر البوكيمون والبهجة الاحتفالية في "سنترال فيلدج بانكوك لاكجري آوتلت". انضموا إلينا للاحتفال والاستمتاع بكل لحظة فرح!
لمحة عن "سنترال فيلدج":
سيستمتع المسافرون بالخدمات المريحة التي يوفّرها "سنترال فيلدج في بانكوك"، وهو مركز تجاري مرموق للمتاجر الفاخرة في تايلاند يبعد 10 دقائق عن مطار سوفارنابومي. ويمكنهم زيارة "سنترال فيلدج" فور هبوط طائرتهم أو قبل مغادرتهم البلاد. وللمقيمين في منطقة الأعمال المركزية في بانكوك، يقدّم مجمّع "سنترال فيلدج" خدمة الحافلات الدورية، وهي الطريقة الأمثل والأنسب للوصول إلى السوق، مقابل رسم بقيمة 100 بات تايلاندي فقط للفرد الواحد، والتي تنطلق من – وتعود إلى – " سنترال وورلد"، وجهة التسوق وأسلوب الحياة الشهيرة في بانكوك.
ويقدم "سنترال فيلدج" في بانكوك تجربة تسوّق غير مسبوقة، إذ يمتاز بتصميم مذهل، ويضم أكثر من 300 علامة تجارية عالمية ومحلية مرموقة تقدّم خصومات تصل إلى 70 في المائة يومياً. وتعد العلامات التجارية العالمية على غرار "كوتش" و"كايت سبايد نيويورك" و"كنزو" و"ماريمكو" و"مايكل كورس" و"آوتلت باي كلوب 21" و"سالفاتور فيراغامو" و"زينيا" غيضاً من فيض العلامات التجارية التي ينتظرها المتسوقون المميزون.
وبعيدًا عن التسوق، يأسر "سنترال فيلدج" الزوار بفن العمارة التايلاندي الفريد والمبهر الذي يشبه القرى التايلاندية التقليدية القديمة الطراز. ويضم المركز التجاري قرىً متنوعة، لكل منها سحر فريد، وتشمل قرية الخشب، وقرية المعادن، وقرية الخزف (البورسلان)، والقرية الملكية. وقد اختيرت العناصر التايلاندية الأخرى بعناية، مثل الجرار الخزفية العملاقة وسلال الخيزران المستديرة، لتضفي أجواء ساحرة وفاتنة على المركز التجاري، فيغدو مكاناً مثالياً لمحبي التصوير. استمتعوا بتجربة مثالية يمتزج فيها سحر البوكيمون والتسوق الفاخر في "سنترال فيلدج" في بانكوك.
MENAFN29112023004146001356ID1107507593