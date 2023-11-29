Bacardi للهدايا تحتفل بمعلَم الاستدامة

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Bacardi المملوكة للعائلة أنها لا تقوم فقط باستقطاع المواد البلاستيكية التي تُستخدم مرة واحدة من عبوات الهدايا التي تقدمها، بل ستعمل الآن على تقليل عدد علب الهدايا الكرتونية لبعض علاماتها التجارية الشهيرة أيضًا.
منذ أربع سنوات، وضعت Bacardi لنفسها هدفًا طموحًا يتمثل في إزالة المواد البلاستيكية التي تُستخدم مرة واحدة تمامًا من مجموعة الهدايا التي تقدمها بحلول نهاية عام 2023. وبفضل التصميمات الجديدة المبتكرة، نجحت الشركة في إزالة ما يقرب من 275 طنًا من البلاستيك الأحادي الاستخدام الذي يتم استخدامه سنويًا.
يقول Rodolfo Nervi، نائب رئيس قسم الأمان والجودة والاستدامة في Bacardi "نحن فخورون للغاية بما حققناه حتى الآن ولكننا نريد أن نخطو خطوة أخرى إلى الأمام،". "لا نريد إعادة تصميم عبواتنا لإزالة البلاستيك منها فحسب، بل نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لتقليل عبواتنا الكرتونية أيضًا."
ومن هذا المنطلق، ستبدأ Bacardi الآن في تقليل عدد علب الهدايا الكرتونية المخصصة للعلامات التجارية، التي من بينها مشروبات جين BOMBAY SAPPHIRE®، وويسكي DEWAR'S® White Label Blended Scotch ونبيذ MARTINI الفوار. وستؤدي هذه الخطوة إلى خفض استخدام الشركة للكرتون بنحو 100 طن في السنة الأولى وحدها.
رغم أن Bacardi تواصل استخدام الورق والكرتون في عبواتها، فإنها معتمدة من برنامج المصادقة على شهادات الغابات (PEFC) أو مجلس رعاية الغابات Forest Stewardship Council® (FSC®).
يضيف Rodolfo قائلاً "نحن لا نقف دون حراك. بل نواصل الابتكار باستمرار. على مدار أكثر من 160 عامًا، وعلاماتنا التجارية الشهيرة تعكس الأذواق المتغيرة لكل جيل جديد من المستهلكين. واليوم، يرغب المستهلكون في الحصول على مشروبات تم تصنيعها بطريقة تراعي البيئة قدر الإمكان، وكذلك نحن أيضًا".
اكتشف المزيد عن Bacardi والتزاماتها تجاه البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بما في ذلك توافقها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، على .
نبذة عن Bacardi
Bacardi Limited هي أكبر شركة مشروبات روحية دولية مملوكة للقطاع الخاص، وتقوم بإنتاج المشروبات الروحية والنبيذ وتسويقها وتوزيعها. تتألف مجموعة منتجات Bacardi Limited من أكثر من 200 علامة تجارية وملصقًا، بما في ذلك روم BACARDÍ®، وتيكيلا PATRÓN®، وفودكا GRAY GOOSE®، وويسكي DEWAR'S® Blended Scotch، وجين BOMBAY SAPPHIRE®، والخمر والنبيذ الفوار MARTINI®، وتيكيلا CAZADORES® بنسبة 100% من الصبار الأزرق، وغيرها من العلامات التجارية الرائدة والناشئة بما في ذلك كونياك D'USSE®، وويسكي ANGEL'S ENVY® American Straight، ومسكرات زهرة البيلسان ST-GERMAIN®. تأسست شركة Bacardi Limited المملوكة للعائلة منذ أكثر من 161 عامًا في سانتياغو دي كوبا، ويعمل بها حاليًا حوالي 9000 موظف، وتدير مرافق إنتاج في 11 دولة ومنطقة، وتبيع علاماتها التجارية في أكثر من 160 دولة. تشير Bacardi Limited إلى مجموعة شركات Bacardi، بما في ذلك Bacardi International Limited. تفضل بزيارة أو تابعنا على LinkedIn أو Instagram .
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