Bacardi للهدايا تحتفل بمعلَم الاستدامة

(BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Bacardi المملوكة للعائلة أنها لا تقوم فقط باستقطاع المواد البلاستيكية التي تُستخدم مرة واحدة من عبوات الهدايا التي تقدمها، بل ستعمل الآن على تقليل عدد علب الهدايا الكرتونية لبعض علاماتها التجارية الشهيرة أيضًا.

منذ أربع سنوات، وضعت Bacardi لنفسها هدفًا طموحًا يتمثل في إزالة المواد البلاستيكية التي تُستخدم مرة واحدة تمامًا من مجموعة الهدايا التي تقدمها بحلول نهاية عام 2023. وبفضل التصميمات الجديدة المبتكرة، نجحت الشركة في إزالة ما يقرب من 275 طنًا من البلاستيك الأحادي الاستخدام الذي يتم استخدامه سنويًا.

يقول Rodolfo Nervi، نائب رئيس قسم الأمان والجودة والاستدامة في Bacardi "نحن فخورون للغاية بما حققناه حتى الآن ولكننا نريد أن نخطو خطوة أخرى إلى الأمام،". "لا نريد إعادة تصميم عبواتنا لإزالة البلاستيك منها فحسب، بل نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لتقليل عبواتنا الكرتونية أيضًا."

ومن هذا المنطلق، ستبدأ Bacardi الآن في تقليل عدد علب الهدايا الكرتونية المخصصة للعلامات التجارية، التي من بينها مشروبات جين BOMBAY SAPPHIRE®‎، وويسكي DEWAR'S® White Label Blended Scotch ونبيذ MARTINI الفوار. وستؤدي هذه الخطوة إلى خفض استخدام الشركة للكرتون بنحو 100 طن في السنة الأولى وحدها.

رغم أن Bacardi تواصل استخدام الورق والكرتون في عبواتها، فإنها معتمدة من برنامج المصادقة على شهادات الغابات (PEFC) أو مجلس رعاية الغابات Forest Stewardship Council®‎‏ (FSC®‎).

يضيف Rodolfo قائلاً "نحن لا نقف دون حراك. بل نواصل الابتكار باستمرار. على مدار أكثر من 160 عامًا، وعلاماتنا التجارية الشهيرة تعكس الأذواق المتغيرة لكل جيل جديد من المستهلكين. واليوم، يرغب المستهلكون في الحصول على مشروبات تم تصنيعها بطريقة تراعي البيئة قدر الإمكان، وكذلك نحن أيضًا".

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نبذة عن Bacardi

Bacardi Limited هي أكبر شركة مشروبات روحية دولية مملوكة للقطاع الخاص، وتقوم بإنتاج المشروبات الروحية والنبيذ وتسويقها وتوزيعها. تتألف مجموعة منتجات Bacardi Limited من أكثر من 200 علامة تجارية وملصقًا، بما في ذلك روم BACARDÍ®‎، وتيكيلا PATRÓN®‎، وفودكا GRAY GOOSE®‎، وويسكي DEWAR'S® Blended Scotch، وجين BOMBAY SAPPHIRE®‎، والخمر والنبيذ الفوار MARTINI®‎، وتيكيلا CAZADORES®‎ بنسبة 100% من الصبار الأزرق، وغيرها من العلامات التجارية الرائدة والناشئة بما في ذلك كونياك D'USSE®‎، وويسكي ANGEL'S ENVY® American Straight، ومسكرات زهرة البيلسان ST-GERMAIN®‎. تأسست شركة Bacardi Limited المملوكة للعائلة منذ أكثر من 161 عامًا في سانتياغو دي كوبا، ويعمل بها حاليًا حوالي 9000 موظف، وتدير مرافق إنتاج في 11 دولة ومنطقة، وتبيع علاماتها التجارية في أكثر من 160 دولة. تشير Bacardi Limited إلى مجموعة شركات Bacardi، بما في ذلك Bacardi International Limited. تفضل بزيارة أو تابعنا على LinkedIn أو Instagram .

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