يكشف بحث GHD Advisory ما الذي يعيق المؤسسات عن تنفيذ استراتيجيات الاستدامة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- عشية انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف (COP28)، نشرت اليوم GHD Advisory ، إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المهنية، اليوم نتائج أبحاثها العالمية حول الاستدامة المؤسسية للكشف عن الأسباب التي تمنع المؤسسات من تنفيذ استراتيجيات الاستدامة الخاصة بها.

GHD Sustainability Monitor 2024: توصل تقرير من الطموح إلى العمل From Ambition to Actio أن حجم طموح الاستدامة يثير قلق معظم المؤسسات وأن الفجوة بين النية والعمل كبيرة. وفي حين يعتقد 97% من المديرين التنفيذيين أن أجندة الاستدامة الخاصة بهم تضيف قيمة تجارية، فإن أكثر من 50% من المديرين التنفيذيين يشعرون أن عدم اليقين الاقتصادي قد أدى إلى تقليل الالتزامات والإجراءات أو خفضها بشكل كبير.

يعد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 لحظة حاسمة بالنسبة للمؤسسات والحكومات لتقييم التقدم المحرز في العمل المناخي وتحديد المسارات نحو زيادة معدل التقدم في مجال الاستدامة. تحضر GHD مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 بحضور قوي على الأرض وبرنامج نشاط عبر المنطقتين الزرقاء والخضراء، بالإضافة إلى منتدى الابتكار المستدا التابع للعمل المناخي.

يبرز البحث:

يبحث البحث العالمي الذي أجراه 550 مسؤولاً تنفيذيًا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا والهند في حالة استدامة الشركات.



صرح 95% من المديرين التنفيذيين أن الاستدامة هي عنصر أساسي في رؤية مؤسستهم واستراتيجيتها. وأشار المسؤولون التنفيذيون إلى تراجع الثقة في دمج استراتيجية الاستدامة عبر الجهات المعنية الداخلية. هناك حاجة إلى مستوى أكبر من مشاركة الجهات المعنية وإدارة التغيير مما هو موجود داخل المؤسسات اليوم.

يرى 79% من المديرين التنفيذيين أن هناك فجوة متوسطة إلى كبيرة بين ما يحاولون تحقيقه وما تم تنفيذه. ويُنظر إلى الحاجة إلى تغيير تدريجي في التعاون بين الجهات المعنية الخارجية والداخلية على أنها عقبة.

صرح 75% من المديرين التنفيذيين إن هناك تناقضات جوهرية في أجندة الاستدامة حيث تعمل الشركات الربحية على إحداث تأثير إيجابي مع تعزيز النتيجة النهائية. تضع 62 بالمائة من المؤسسات أهدافًا تتماشى مع الحد الأدنى من الامتثال والمتطلبات التنظيمية. مما يثير التساؤل عما إذا كان هذا كافيًا لتلبية الحجم والوتيرة التي يحتاجها العالم.

صرح Richard Fechner، المدير العام التنفيذي، GHD Advisory: "في حين أن هناك تقدمًا قويًا بالفعل في تقييم الاستدامة استراتيجيًا وتجاريًا، فمن الواضح أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة ومعقدة يجب التغلب عليها إذا كانت المؤسسات ستجري التحولات الهائلة اللازمة للوصول إلى أهداف صافي الصفر". "يكشف مرصد الاستدامة GHD 2024 عن العوائق التي تساعد على تحديد طرق عملية وملموسة للتغلب على التحديات وسد الفجوة بين الطموح والعمل من خلال مستويات جديدة من المشاركة والتعاون والعمل. وأضاف Fechner: "إن التحديات معقدة، وليس من الضروري أن يكون التحرك للأمام".

بالإضافة إلى ذلك، يحدد التقرير خمس طرق لتسريع إجراءات الاستدامة الفورية:



تحقيق الاستدامة: مع عدم اليقين الاقتصادي وقيود الميزانية التي تلوح في الأفق، اختبر استراتيجيتك وحدد التكلفة الكاملة للتنفيذ مقابل الأهداف ضمن جدول زمني.

القيادة بالمشاركة الاجتماعية: دمج الجهات المعنية، الداخلية والخارجية. استكشاف العديد من نقاط الاتصال التي يجب أخذها في الاعتبار معًا وإنشاء خطة قابلة للتنفيذ لتحقيق التقدم.

إعطاء الأولوية لتنظيم استدامة الشركات: بناء ثقة الجهات المعنية الداخلية والخارجية من خلال الحصول على توافق في الآراء بشأن الأهداف. استخدام التنظيم لدفع الكفاءات والتعاون الجديد.

معالجة انبعاثات النطاق 3: تحسين مهارات سلسلة التوريد وإعادة تجهيزها من خلال إدارة التغيير والبرامج المتعلقة بالسلوك للتأثير والتثقيف لتتبع انبعاثات النطاق 3 والإبلاغ عنها. كن رائدًا: استفد من الوصول المبكر إلى التمويل المحدود والمواهب لتطوير برامج التدريب والتعليم لتزويد الأشخاص بمهارات الاستدامة.

سيحضر Richard Fechner مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 وسيشارك في العديد من اللوحات والفعاليات حيث سيناقش نتائج مراقب الاستدامة GHD Sustainability Monitor 2024: تقرير من الطموح إلى العمل From Ambition to Actio . بالإضافة إلى ذلك، Richard هو أحد أعضاء اللجنة في فعالية "أفضل الممارسات المتعلقة بنوع الجنس والمناخ"، الذي أقيم في الجناح الأسترالي، الأحد 10 ديسمبر 2023، الساعة 4 مساءً - 5 مساءً.

نبذة عن GHD Advisory

تقدم GHD Advisory خدمات استشارية فنية وتجارية تخلق نتائج اقتصادية مستدامة للذين يمتلكون البنية التحتية ويصممونها ويديرونها ويديرون موارد العالم. نحن نعمل مع عملائنا وقادة الصناعة لإعادة تعريف التحديات وزيادة القيمة وخلق ميزة تنافسية في مجالات المياه والطاقة والتحضر. يدعم فريقنا المتنوع والموهوب العملاء خلال دورة حياة الأعمال بدءًا من نشر رأس المال وحتى مرونة الأعمال وخيارات التحسين، بغرض خلق القيمة. الاعتماد على الخبرة العالمية لأكثر من 11,000 متخصص في الهندسة والمعمارية والبيئة والاستشارات في GHD لفتح الفرص ودعم القرارات الرئيسية.

نبذة عن GHD

GHD هي شركة خدمات مهنية رائدة تعمل في الأسواق العالمية للمياه والطاقة والموارد والبيئة والعقارات والمباني والنقل. تلتزم GHD برؤية لجعل المياه والطاقة والمجتمعات مستدامة للأجيال القادمة، وتقدم حلولًا استشارية ورقمية وهندسية ومعمارية وبيئية وإنشائية لعملاء القطاعين العام والخاص. تأسست شبكة GHD عام 1928 وهي مملوكة للقطاع الخاص، وتضم أكثر من 11,000 متخصصًا متصلين عبر أكثر من 160 مكتبًا تقع في خمس قارات.

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