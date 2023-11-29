يكشف بحث GHD Advisory ما الذي يعيق المؤسسات عن تنفيذ استراتيجيات الاستدامة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- عشية انعقاد المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف (COP28)، نشرت اليوم GHD Advisory ، إحدى الشركات الرائدة في مجال الخدمات المهنية، اليوم نتائج أبحاثها العالمية حول الاستدامة المؤسسية للكشف عن الأسباب التي تمنع المؤسسات من تنفيذ استراتيجيات الاستدامة الخاصة بها.
GHD Sustainability Monitor 2024: توصل تقرير من الطموح إلى العمل From Ambition to Actio أن حجم طموح الاستدامة يثير قلق معظم المؤسسات وأن الفجوة بين النية والعمل كبيرة. وفي حين يعتقد 97% من المديرين التنفيذيين أن أجندة الاستدامة الخاصة بهم تضيف قيمة تجارية، فإن أكثر من 50% من المديرين التنفيذيين يشعرون أن عدم اليقين الاقتصادي قد أدى إلى تقليل الالتزامات والإجراءات أو خفضها بشكل كبير.
يعد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 لحظة حاسمة بالنسبة للمؤسسات والحكومات لتقييم التقدم المحرز في العمل المناخي وتحديد المسارات نحو زيادة معدل التقدم في مجال الاستدامة. تحضر GHD مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 بحضور قوي على الأرض وبرنامج نشاط عبر المنطقتين الزرقاء والخضراء، بالإضافة إلى منتدى الابتكار المستدا التابع للعمل المناخي.
يبرز البحث:
يبحث البحث العالمي الذي أجراه 550 مسؤولاً تنفيذيًا في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا والهند في حالة استدامة الشركات.
صرح 95% من المديرين التنفيذيين أن الاستدامة هي عنصر أساسي في رؤية مؤسستهم واستراتيجيتها. وأشار المسؤولون التنفيذيون إلى تراجع الثقة في دمج استراتيجية الاستدامة عبر الجهات المعنية الداخلية. هناك حاجة إلى مستوى أكبر من مشاركة الجهات المعنية وإدارة التغيير مما هو موجود داخل المؤسسات اليوم.
يرى 79% من المديرين التنفيذيين أن هناك فجوة متوسطة إلى كبيرة بين ما يحاولون تحقيقه وما تم تنفيذه. ويُنظر إلى الحاجة إلى تغيير تدريجي في التعاون بين الجهات المعنية الخارجية والداخلية على أنها عقبة.
صرح 75% من المديرين التنفيذيين إن هناك تناقضات جوهرية في أجندة الاستدامة حيث تعمل الشركات الربحية على إحداث تأثير إيجابي مع تعزيز النتيجة النهائية.
تضع 62 بالمائة من المؤسسات أهدافًا تتماشى مع الحد الأدنى من الامتثال والمتطلبات التنظيمية. مما يثير التساؤل عما إذا كان هذا كافيًا لتلبية الحجم والوتيرة التي يحتاجها العالم.
صرح Richard Fechner، المدير العام التنفيذي، GHD Advisory: "في حين أن هناك تقدمًا قويًا بالفعل في تقييم الاستدامة استراتيجيًا وتجاريًا، فمن الواضح أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة ومعقدة يجب التغلب عليها إذا كانت المؤسسات ستجري التحولات الهائلة اللازمة للوصول إلى أهداف صافي الصفر". "يكشف مرصد الاستدامة GHD 2024 عن العوائق التي تساعد على تحديد طرق عملية وملموسة للتغلب على التحديات وسد الفجوة بين الطموح والعمل من خلال مستويات جديدة من المشاركة والتعاون والعمل. وأضاف Fechner: "إن التحديات معقدة، وليس من الضروري أن يكون التحرك للأمام".
بالإضافة إلى ذلك، يحدد التقرير خمس طرق لتسريع إجراءات الاستدامة الفورية:
تحقيق الاستدامة: مع عدم اليقين الاقتصادي وقيود الميزانية التي تلوح في الأفق، اختبر استراتيجيتك وحدد التكلفة الكاملة للتنفيذ مقابل الأهداف ضمن جدول زمني.
القيادة بالمشاركة الاجتماعية: دمج الجهات المعنية، الداخلية والخارجية. استكشاف العديد من نقاط الاتصال التي يجب أخذها في الاعتبار معًا وإنشاء خطة قابلة للتنفيذ لتحقيق التقدم.
إعطاء الأولوية لتنظيم استدامة الشركات: بناء ثقة الجهات المعنية الداخلية والخارجية من خلال الحصول على توافق في الآراء بشأن الأهداف. استخدام التنظيم لدفع الكفاءات والتعاون الجديد.
معالجة انبعاثات النطاق 3: تحسين مهارات سلسلة التوريد وإعادة تجهيزها من خلال إدارة التغيير والبرامج المتعلقة بالسلوك للتأثير والتثقيف لتتبع انبعاثات النطاق 3 والإبلاغ عنها.
كن رائدًا: استفد من الوصول المبكر إلى التمويل المحدود والمواهب لتطوير برامج التدريب والتعليم لتزويد الأشخاص بمهارات الاستدامة.
سيحضر Richard Fechner مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 وسيشارك في العديد من اللوحات والفعاليات حيث سيناقش نتائج مراقب الاستدامة GHD Sustainability Monitor 2024: تقرير من الطموح إلى العمل From Ambition to Actio . بالإضافة إلى ذلك، Richard هو أحد أعضاء اللجنة في فعالية "أفضل الممارسات المتعلقة بنوع الجنس والمناخ"، الذي أقيم في الجناح الأسترالي، الأحد 10 ديسمبر 2023، الساعة 4 مساءً - 5 مساءً.
نبذة عن GHD Advisory
تقدم GHD Advisory خدمات استشارية فنية وتجارية تخلق نتائج اقتصادية مستدامة للذين يمتلكون البنية التحتية ويصممونها ويديرونها ويديرون موارد العالم. نحن نعمل مع عملائنا وقادة الصناعة لإعادة تعريف التحديات وزيادة القيمة وخلق ميزة تنافسية في مجالات المياه والطاقة والتحضر. يدعم فريقنا المتنوع والموهوب العملاء خلال دورة حياة الأعمال بدءًا من نشر رأس المال وحتى مرونة الأعمال وخيارات التحسين، بغرض خلق القيمة. الاعتماد على الخبرة العالمية لأكثر من 11,000 متخصص في الهندسة والمعمارية والبيئة والاستشارات في GHD لفتح الفرص ودعم القرارات الرئيسية.
نبذة عن GHD
GHD هي شركة خدمات مهنية رائدة تعمل في الأسواق العالمية للمياه والطاقة والموارد والبيئة والعقارات والمباني والنقل. تلتزم GHD برؤية لجعل المياه والطاقة والمجتمعات مستدامة للأجيال القادمة، وتقدم حلولًا استشارية ورقمية وهندسية ومعمارية وبيئية وإنشائية لعملاء القطاعين العام والخاص. تأسست شبكة GHD عام 1928 وهي مملوكة للقطاع الخاص، وتضم أكثر من 11,000 متخصصًا متصلين عبر أكثر من 160 مكتبًا تقع في خمس قارات.
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