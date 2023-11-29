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وقد سارعت للمجد والعلياء والعالمية إكسبو الرياض 2030

11/29/2023 4:40:53 AM
(MENAFN- Al Watan) بعد التطور الهائل وغير المسبوق الذي شهدته المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة في شتى المجالات، التي كان أهمها تقنية المعلومات، وأتمتة جميع الخدمات الحكومية وغير الحكومية، حتى احتلت المركز الثاني بين دول العشرين في التنافسية الرقمية. لم يكن غريبًا أن تفوز المملكة العربية السعودية باكتساح في التصويت على استضافة إكسبو 2030 في الرياض. حيث فازت السعودية بـ119 صوتًا على كل من (كوريا 29 صوتًا وإيطاليا 17 صوتًا).
لقد خاضت السعودية تحديات كبرى على مدار السنوات الماضية بإرادة حقيقية وقوية، كان لها الأثر الإيجابي الملموس في الداخل، وأيضًا في تحسين سمعة الدولة السعودية في الخارج لتكون قبلة للاستثمار بكافة أنشطته، بل وخطفت الأضواء وصارت الرياض عاصمة للثقافة والفنون. التحدي الأول كان الحرب على الفساد وتجفيف منابعه، وقد ظهر ذلك في تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية. والتحدي الثاني هو التمهيد للحراك الثقافي والسياحي الذي يعمل الآن على قدم وساق، ويسابق الزمن لتعويض ما فات السعودية من مكاسب خلال العقود الماضية، نتيجة لعدم أخذ حصتها وحقها الطبيعي من حصاد السياحة، والثقافة، والفن إقليميًا وعالميًا. وقد أعلنها صريحة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بأن المجتمع السعودي سيعود إلى طبيعته الوسطية وإلى ما كان عليه قبل عام 1979م حيث الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان وجميع التقاليد والشعوب. وأعلن تدمير أي أفكار مسمومة تعيق التنمية، وتشوه الوسطية.
أضف إلى ذلك النجاحات المتتالية التي حققها قطاع الترفيه وتنظيم الفعاليات بأسلوب علمي واحترافي أبهر العالم من خلال الهيئة العامة للترفيه، مما كان له الأثر البالغ في إعطاء انطباع للمجتمع الدولي أن ((السعوديين قادرون)) على أي شيء.
كل هذه الإنجازات والنجاحات والانتصارات على التحديات حدثت في خضم جائحة كورونا، والعالم غارق في الأزمة الاقتصادية العالمية، كانت السعودية تقدم الجديد في الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية والبنية التحتية والمطارات والكهرباء، والاتصالات والبنوك والمصارف. وكل من يعيش على أرضها يستفيد من جميع تلك الخدمات دون أي تمييز بين مواطن ومقيم وزائر.

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