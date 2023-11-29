Whatsapp يعيد ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق على أجهزة الحاسب الآلي

(MENAFN
- Al Watan) أعاد تطبيق واتساب مرة أخرى ميزة "العرض لمرة واحدة" المخصصة للصور ومقاطع الفيديو، وذلك بعد مرور عام على إزالتها لأسباب أمنية.
وتتوفر هذه الميزة على نسخة الحاسب الآلي "واتساب ويب" وسطح المكتب.
وعند تفعيل ميزة“العرض لمرة واحدة” في تطبيق“واتساب”، تنتهي صلاحية الرسائل المرسلة خلال 14 يوما من إرسالها، في حال عدم فتحها، كما أن الوسائط المرسلة، لا تحفظ في قسم الصور أو المعرض لدى المستلم، كما لا يمكن مشاهدتها مرة أخرى، أو مشاركتها بأي طريقة.
و يمكن حاليا استخدام هذه الميزة لمستخدمي تطبيق واتساب على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام تشغيل“ويندوز”، أو“ماك أو إس”، مع شرط تحديث التطبيق إلى آخر إصدار متاح.
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