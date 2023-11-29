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Whatsapp يعيد ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق على أجهزة الحاسب الآلي

11/29/2023 4:40:52 AM
(MENAFN- Al Watan) أعاد تطبيق واتساب مرة أخرى ميزة "العرض لمرة واحدة" المخصصة للصور ومقاطع الفيديو، وذلك بعد مرور عام على إزالتها لأسباب أمنية.
وتتوفر هذه الميزة على نسخة الحاسب الآلي "واتساب ويب" وسطح المكتب.
وعند تفعيل ميزة“العرض لمرة واحدة” في تطبيق“واتساب”، تنتهي صلاحية الرسائل المرسلة خلال 14 يوما من إرسالها، في حال عدم فتحها، كما أن الوسائط المرسلة، لا تحفظ في قسم الصور أو المعرض لدى المستلم، كما لا يمكن مشاهدتها مرة أخرى، أو مشاركتها بأي طريقة.
و يمكن حاليا استخدام هذه الميزة لمستخدمي تطبيق واتساب على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام تشغيل“ويندوز”، أو“ماك أو إس”، مع شرط تحديث التطبيق إلى آخر إصدار متاح.

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