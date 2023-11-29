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ما هو مرض كاواساكي الذي أصاب ابنة الدكتورة خلود؟

11/29/2023 4:40:52 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الدكتورة خلود - طبيبة وصانعة محتوى في مواقع التواصل الاجتماعي -عن إصابة ابنتها بمرض أو داء كاواساكي طالبة من الجميع الدعاء لابنتها بالشفاء.
فما هو هذا المرض وماهي أعراضه ومدى خطورته.
*التعريف والأعراض
داء كاواساكي هو مرض يسبب للأطفال التهابا في جدران الأوعية الدموية ذات الحجم الصغير إلى المتوسط والتي تنقل الدم عبر الجسم.
وغالبا يؤدي داء كاواساكي إلى حدوث التهاب في الشرايين التاجية التي تمد القلب بالدم الغني بالأكسجين.
وكان يطلق قديما على داء كاواساكي "متلازمة العقد اللمفية المخاطية الجلدية"، وذلك لأنه يسبب أيضًا تورمًا في الغدد "العقد اللمفية" والأغشية المخاطية داخل الفم والأنف والعينين والحلق.
ويكون بعض الأطفال أكثر عرضة من أقرانهم للإصابة بهذا المرض مثل:
الأطفال الأقل من 5 سنوات هم الفئة الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بمرض كاواساكي.
الأطفال الذكور أكثر من الإناث بنسبة قليلة.
لأطفال من أصول آسيوية أو من جزر المحيط الهادئ، مثل اليابان أو كوريا، لديهم معدلات أعلى من الإصابة بمرض كاواساكي
يرتبط مرض كاواساكي عادةً بمواسم السنة. ففي أمريكا الشمالية، ينتشر المرض في الشتاء وبداية الربيع.
وتشمل الأعراض ارتفاع في درجة الحرارة( 39 درجة) لمدة خمسة أيام أو أكثر، بالإضافة لـ 4 أعراض على الأقل مما يلي:
- طفح جلدي على الجزء الرئيسي من الجسم أو في منطقة الأعضاء التناسلية
-عقدة لمفية متضخمة في الرقبة
-احمرار شديد في العينين دون خروج إفرازات سميكة
-احمرار الشفاه وجفافها وتشققها، واحمرار اللسان وتورمه بشدة
-تورُّم الجلد واحمراره في راحتي اليدين وكعبي القدمين، مع تقشر جلد أصابع اليدين والقدمين بعد ذلك
-قد لا تظهر الأعراض معًا في وقت واحد، ولذلك من المهم أن يعلم طبيب طفلك بأي علامات أو أعراض قد انتهت.
*أسبابه وخطورته
وبحسب "مايو كلينك" لا أحد يعرف ما الذي يُسبِّب مرض كاواساكي، ولكن العلماء لا يعتقدون أن المرض ينتقل من شخص لآخر.
و يعتقد بعض العلماء أن مرض كاواساكي يحدث بعد الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية، أو أنه مرتبط بعوامل بيئية أخرى.
وقد تؤدي الوراثة دورا في زيادة احتمالية إصابة الأطفال بمرض كاواساكي.
كاواساكي عادةً ما يكون قابلًا للعلاج، ويتعافى منه معظم الأطفال دون التعرض لمشكلات خطيرة إذا تلقوا العلاج خلال 10 أيام من بدء المرض.
إلا أنه مسبب رئيسي لمرض القلب المكتسَب لدى الأطفال في البلدان النامية. ولكن مع العلاج الفعال، يُصاب عدد قليل من الأطفال فقط بأضرار دائمة.

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