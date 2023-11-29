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الذهب يستقر عند 2015.70 دولارا

11/29/2023 4:40:52 AM
(MENAFN- Al Watan) استقرت أسعار الذهب بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أشهر إذ أبقت التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي دورة رفع أسعار الفائدة للدولار وعوائد سندات الخزانة تحت ضغط.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2015.33 دولارا للأوقية ((الأونصة)) بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 2015.70 دولارًا للأوقية.
ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس، مقابل العملات الرئيسية المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وحومت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في شهرين عند 4.3630%.
وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

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