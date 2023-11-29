الذهب يستقر عند 2015.70 دولارا

(MENAFN
- Al Watan) استقرت أسعار الذهب بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أشهر إذ أبقت التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي دورة رفع أسعار الفائدة للدولار وعوائد سندات الخزانة تحت ضغط.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2015.33 دولارا للأوقية ((الأونصة)) بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 2015.70 دولارًا للأوقية.
ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس، مقابل العملات الرئيسية المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وحومت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في شهرين عند 4.3630%.
وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
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