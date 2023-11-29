الأسهم ترتفع 20 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، أمس، مرتفعًا 20.18 نقطة، ليقفل عند مستوى 11100.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 207 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات وفرة، وسليمان الحبيب، وأسمنت اليمامة، والمواساة، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الآمار، وسلامة، وتكافل الراجحي، والعبداللطيف، وسلوشنز الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.36% و3.90%.
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وبن داود، وأرامكو السعودية، والباحة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
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