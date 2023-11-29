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الأسهم ترتفع 20 نقطة

11/29/2023 4:40:51 AM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، أمس، مرتفعًا 20.18 نقطة، ليقفل عند مستوى 11100.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 207 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 103 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات وفرة، وسليمان الحبيب، وأسمنت اليمامة، والمواساة، ودلة الصحية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الآمار، وسلامة، وتكافل الراجحي، والعبداللطيف، وسلوشنز الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.36% و3.90%.
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وبن داود، وأرامكو السعودية، والباحة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

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