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412.5 مليار ريال حجم الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي

11/29/2023 4:40:51 AM
(MENAFN- Al Watan) قدر مختصون أن حجم المساهمة المتوقعة للذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030م سيبلغ 58.8 تريليون ريال سعودي، الإنفاق العالمي المتوقع على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2024م يبلغ 412.5 مليار ريال.
وكشفت ورشة عمل متخصصة، بعنوان: ((الذكاء الاصطناعي للجميع))، بتنظيم من الكلية التقنية الرقمية في الأحساء بالتعاون مع منصة بيان والعطاء الرقمي وغرفة الاحساء، أن 98 مليون وظيفة جديدة ستظهر؛ بسبب الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025م، و69% من الأعمال الروتينية التي يؤديها المديرون حالياً ستكون مؤتمتة بالكامل بحلول عام 2024م.
أنظمة الذكاء الصناعي
بدورها، أبانت الدكتورة الهنوف المطيري ((أستاذ مساعد في علوم الحاسب وتقنية المعلومات))، أن الذكاء الاصطناعي، هو عبارة عن أنظمة تستخدم تقنيات قادرة على جمع البيانات واستخدامها للتنبؤ أو التوصية أو اتخاذ القرار بمستويات متفاوتة من التحكم الذاتي، واختيار أفضل إجراء لتحقيق أهداف محددة.
مراحل تطور الذكاء الاصطناعي:
1940م: بداية الذكاء الاصطناعي
1974م: الشتاء الأول للذكاء الاصطناعي
1987م: الشتاء الثاني للذكاء الاصطناعي
1987م: بداية ازدهار تعلم الآلة
2010م: بداية ثورة التعلم العميق
2020م: إطلاق برنامج جي بي تي ثري لتوليد النصوص.
أهمية الذكاء الاصطناعي
01- القدرة على معالجة البيانات الضخمة.
02- دقة وسرعة الأداء.
03- التعلم والتكيف.
04- القدرة على اتخاذ القرارات.
05- القدرة على الابتكار.
06- الاستدامة.
تطبيقات الذكاء الاصطناعية:
01- وصفي (مستخدم في أغلب الجهات)
02- تنبؤي (مستخدم في الجهات القائمة على البيانات).
03- توجيهي (تقديم التوصيات وهو مستخدم في الجهات الرائدة).
مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي:
01- فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي.
02- مهارات البرمجة.
03- معرفة بأدوات الذكاء الاصطناعي والقدرة على تطبيقها.
04- القدرة على تحليل البيانات.

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