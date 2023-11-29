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5 آلاف فرصة استثمارية بجازان

11/29/2023 4:40:50 AM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت منطقة جازان، الثلاثاء، شارة انطلاق منتدى الاستثمار تحت شعار ((استثمار واعد))، برعاية كريمة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في وقت استنفرت جهودها في إنهاء كافة الترتيبات، ورسم خارطة طريق الاستثمار في جازان، الذي تنظمه غرفة جازان، بالتعاون مع إمارة المنطقة، والمكتب الاستراتيجي لتطوير جازان، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.
ريادة الاستثمار
توجت 5 آلاف فرصة استثمارية منطقة جازان، بريادة الاستثمار، وتستعد لأن تكون بوابة المملكة الجنوبية نحو العالم المشرق للاستثمار، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، حيث تجسد منطقة جازان مستقبل الاستثمار، وتوافد الشركات العالمية للاستثمار، لما تتميز بها من بيئة استثمارية جاذبة، وفرص اقتصادية واعدة، وتبلغ الفرص الاستثمارية في منطقة جازان 5 آلاف فرصة استثمارية، و100 فرصة نوعية، وتقدر قيمة العقود الاستثمارية نحو 2.600 مليار ريال.
13 مقوما ومشروعا
تتمثل أبرز المقومات الاستثمارية لمنطقة جازان في: مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، التي تعد موطنا لشركات تعمل في 4 قطاعات مختلفة، مع إجمالي استثمارات تزيد على 23 مليار دولار، وإنتاج المنطقة أكثر من 30 نوعا مختلفا من الفواكه، وتضم أكثر من مليون شجرة مانجو، والتي تنتج أكثر من 65 ألف طن، وأهم المناطق المنتجة للبن في المملكة، بمتوسط إنتاج يبلغ 891 طنا، وتصنيف جزر فرسان كمحمية للمحيط الحيوي لليونيسكو، وتعد محور الاستثمارات السياحية في المنطقة، وتمثل المنطقة موطنا من أهم المصافي في المملكة، وأكبر مجمع للتغويز، والدورة المركبة المتكاملة، إلى جانب تبلغ ثلاثة أرباع إجمالي مساحة الاستزراع السمكي في المملكة، وتمثل 20% من إنتاج الأسماك، وتشتمل أبرز المشاريع التنموية على مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومدينة جازان الصناعية، ومطار الملك عبدالله الدولي الجديد، ومجمع جازان لإنتاج الطاقة، وميناء جازان، وتطوير محطة التجارب الزراعية، وإنشاء نموذج لقرية سياحية.
مجالات استثمارية
يشهد منتدى جازان للاستثمار، مشاركة 50 متحدثا في جلسات المنتدى، و15 متحدثا من ضيوف الشرف وكبار المسؤولين، و15 اتفاقية ومذكرة تفاهم، و8 جلسات حوارية إثرائية، التي تعزز مجالات الاستثمار في المنطقة.
دعم واهتمام
أكد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أن منطقة جازان تحظى بدعم واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة، في شتى المجالات التنموية والخدمية والاستثمارية والسياحية وغيرها، مبينا أن المنتدى الذي يستمر يومين، يهدف للتعريف بالفرص الاستثمارية، والميزات النسبية للمنطقة، والتوجهات الاقتصادية المستقبلية لتنمية المنطقة، ومناقشة الموضوعات الاقتصادية الهادفة لتنمية القطاع الخاص، وإطلاق عديد من المبادرات الاستثمارية.

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