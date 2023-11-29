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صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 10% من مطار هيثرو

11/29/2023 4:40:50 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم دخوله في اتفاق مع شركة فيروفيال أس اي لشراء حصة تبلغ 10% من شركة أف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطارهيثرو(شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة.)

وبموجب الاتفاقية، يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 10% من أف جي بي توبكو، في حين ستستحوذ أرديان على حصة 15% من أف جي بي توبكو، من خلال صناديق البنية التحتيةالتي تديرها، حيث سيقوم كلا من صندوق الاستثمارات العامة وأرديان بالاستثمار بشكل منفصل.

تخضع الصفقة لشروط محددة تتضمن حقوق الأولوية للشراء وحقوق المشاركة في البيع التي يمكن ممارستها من قبل المساهمين الحاليين في شركة أف جي بي توبكو، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية المساهمين، وبما يتماشى مع نظام وإجراءاتالشركة، إلى جانب سائر الموافقات من الجهات ذات العلاقة والمعنية.

ويتطلع صندوق الاستثمارات العامة إلى فرصة الاستثمار في مطار هيثرو الذي يُعتبر من أهم مطارات العالم حيث يتمتع بمكانة استراتيجية وعالمية. يتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مطار هيثرو مع استراتيجيته لدعم القطاعات والشركات من خلال استثمارات على المدى الطويل.

يعد مطار هيثرو واحداً من مطارات العالم الأكثر ازدحاما، إذ يربط المملكة المتحدة بسائر شركائها التجاريين حول العالم لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي عالمياً.

MENAFN29112023000089011017ID1107507539

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