صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 10% من مطار هيثرو

(MENAFN
- Al Watan) أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم دخوله في اتفاق مع شركة فيروفيال أس اي لشراء حصة تبلغ 10% من شركة أف جي بي توبكو، الشركة القابضة لمطارهيثرو(شركة مطار هيثرو القابضة المحدودة.)
وبموجب الاتفاقية، يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 10% من أف جي بي توبكو، في حين ستستحوذ أرديان على حصة 15% من أف جي بي توبكو، من خلال صناديق البنية التحتيةالتي تديرها، حيث سيقوم كلا من صندوق الاستثمارات العامة وأرديان بالاستثمار بشكل منفصل.
تخضع الصفقة لشروط محددة تتضمن حقوق الأولوية للشراء وحقوق المشاركة في البيع التي يمكن ممارستها من قبل المساهمين الحاليين في شركة أف جي بي توبكو، وذلك وفقا لأحكام اتفاقية المساهمين، وبما يتماشى مع نظام وإجراءاتالشركة، إلى جانب سائر الموافقات من الجهات ذات العلاقة والمعنية.
ويتطلع صندوق الاستثمارات العامة إلى فرصة الاستثمار في مطار هيثرو الذي يُعتبر من أهم مطارات العالم حيث يتمتع بمكانة استراتيجية وعالمية. يتماشى استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مطار هيثرو مع استراتيجيته لدعم القطاعات والشركات من خلال استثمارات على المدى الطويل.
يعد مطار هيثرو واحداً من مطارات العالم الأكثر ازدحاما، إذ يربط المملكة المتحدة بسائر شركائها التجاريين حول العالم لدعم وتحفيز النمو الاقتصادي عالمياً.
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