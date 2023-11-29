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وحدة الوجود في فيلم الرقص مع الذئاب

11/29/2023 4:40:49 AM
(MENAFN- Al Watan) يعد فيلم ((الرقص مع الذئاب))، بطولة وإخراج الممثل الأمريكي كيفن كوستنر، والمستوحى من رواية بالعنوان نفسه، صدرت عام 1988 للكاتب الأمريكي مايكل بليك، من الأفلام المهمة في الثقافة الغربية، فقد اختارته مكتبة الكونجرس ليكون ضمن أرشيفها الوطني كواحد من أبرز الأعمال الدرامية من الناحية التاريخية والثقافية والجمالية. فاز الفيلم بعدة جوائز وأهمها جائزة الأوسكار المعروفة. يتناول الفيلم حقبة الحرب الأهلية الأمريكية باعتبارها خلفية تاريخية للفيلم ويحكي قصة ضابط في الجيش يسافر إلى أحد المراكز العسكرية على الحدود ويجاور قبيلة من السكان الأصليين ويتأثر بهم. قصة الفيلم تبدو للوهلة الأولى بأنها مجرد تصوير لمعاناة الهنود الحمر وصراعهم مع الرجل الأبيض، ولكنها في واقع الأمر ليست مجرد سرد بسيط لأحداث سياسية وتحولات ديموغرافية في القارة الأمريكية، فقضية السكان الأصليين كانت ثانوية في فكرة الفيلم الرئيسة.
تعددت التفسيرات لقصة الفيلم وأحداثه ومع ذلك يندر قراءة الفيلم من زاوية دينية باعتباره يحكي عن العلاقة الأزلية بين الإنسان والطبيعة، وعند الحديث عن العلاقة الدينية بين الإنسان والطبيعة يلزم علينا التدقيق واكتشاف الأفكار المتعلقة بعقيدة وحدة الوجود المضمنة في الفيلم. عقيدة وحدة الوجود كانت فكرة محورية للقصة. فاهتمام المخرج بتصوير جمال ومظاهر الطبيعة من سهول وجبال وأنهار وكائنات حية وتركيزه عليها لم يكن عفويا أو عابرا. في أحداث الفيلم يعيش الهنود في حالة وئام وانسجام تامين مع الطبيعة وكأنهم جزء متداخل ومندمج معها. وبسبب علاقتهم الحميمة مع الطبيعة لم يصورهم الفيلم كمخلوقات همجية ومتخلفة دائما فقد أظهرهم أحيانا باعتبارهم بشرًا مسالمين يتمتعون بمعايير أخلاقية عالية. فهم يحملون وعيًا كبيرًا بالطبيعة ومسؤولية تجاهها ويحترمون حقوق وقيم جميع أشكال الحياة، ويعيشون ضمن إطار المنفعة المشتركة معها ومظاهرها.
أراد كاتب القصة والقائمون على الفيلم الإشارة للعلاقة الروحية بين الإنسان والطبيعة، وأن البشر ليسوا سادة للطبيعة في الحقيقة بل جزء منها، أي إن الطبيعة البشرية يجب أن تتماهى مع كل كائنات الطبيعة ومظاهرها للحصول على خلاصها الذاتي. في الفيلم نجد مناهضة لخطاب الحداثة على أنه نضح للذات الإنسانية واستقلال للعقل البشري لأنه يضع الطبيعة خارجًا، ويجعل من الذات (أنا مغلقة). الحداثة الغربية في الواقع تعزل الإنسان روحيًا وتحرمه من التماهي مع الكائنات غير البشرية فالطبيعة من حولنا ليست مستقلة عن ذواتنا البشرية. في الفيلم نجد التعبير عن فكرة الخلاص أو البحث عن الذات من خلال بطل الفيلم جون دنبر الذي جسد شخصيته الممثل كيفن كوستنر وقصة مغامرته في البرية على الحدود الأمريكية وعلاقته الحميمة مع الذئب وصداقته الودية مع السكان الأصليين شكلت مرحلة أولية لتحقيق ذاته وأثرت بشكل عميق في موقفه تجاه الطبيعة والحضارة الإنسانية.
العزلة في البراري وسط أحضان الطبيعة تشبه تجربة العيش في عالم افتراضي يغيب فيه الآخرون، تضع الإنسان في مواجهة مباشرة مع الطبيعة وفي تناغم روحي وجسدي معها ومثل هذه التجربة كفيلة بأن تحقق للإنسان توازنه وتعيد له براءته المفقودة. في أحضان الطبيعة يكتسب بطل الفيلم ولادة جديدة ويتعلم أن وحدة جميع الكائنات الحية هي جوهر الطبيعة. قصة الفيلم تؤكد الإيمان بعقيدة وحدة الوجود بكل وضوح وهي عقيدة محورية في الثقافة الغربية منذ العصر اليوناني وحتى عصرنا الحديث، ويمكن القول إنها أساس الفكر الفلسفي عند الشعوب اليونانية وعند فلاسفة أوروبا، وبالتالي فإن فهم العلاقة التاريخية بين عقيدة وحدة الوجود والثقافة الغربية سيحقق لنا فهمًا أفضل للفلسفة وتاريخها باعتبارها أداة لتفسير المعتقدات الدينية.

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