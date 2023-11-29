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الحضارة المعاصرة والقانون الدولي ومراكز القوى

11/29/2023 4:40:49 AM
(MENAFN- Al Watan) نواصل نقاشنا على الخطوط العريضة نفسها، التي طرحناها في حلقاتنا السابقة حول القضية الفلسطينية.
فالسر في حيوية المجتمع الفلسطيني وتجدده التاريخي، رغم كل ما يتعرض له من أزمات- يكمن أساسًا في طبيعته حيث يبقى قادراً على تجديد وإحياء نفسه واسترجاع مصداقيته وعدم إمكانية استهلاكه من قبل أي سلطة استهلاكًا نهائيًا، كما أن قدرته على المقاومة هي الضمانة الوحيده لتجدده حيث يبقى قادرًا على إحياء نفسه، وهذا ما يفسر القوة الهائلة التي ما زال يتمتع بها رغم مرور الزمن وهو ما أعطى للقضية الفلسطينية الحيوية الذاتية العميقة والتجدد اللانهائي وإنجاب النماذج التاريخية والتوالد الدائم للكفاح.
فهذه القدرة على مقاومة الزمن والواقع تشكل عنصرًا أساسيًا في تدعيم روح القضية وتفعيل الشعور الإيجابي نحوها، وهي قاعدة تشكل مصدر فاعلية وقوة القضية الفلسطينية وتفوقها وأصل ثباتها، والتي تكمن في قوة النموذج التاريخي الفلسطيني، وذلك لقدرته على البقاء والتجدد رغم الاستبداد والبطش الإسرائيلي وهو عنصر أساسي من عناصر الترسانة المعنوية الفلسطينية.
ومن هنا لم تستطع النظرية السياسة الإسرائيلية المزيفة، التي تقوم على فهم مقلوب للوقائع أن تصمد في وجه عدالة وعقلانية القضية الفلسطينية، غير إفراز السياسات الفاسدة والتعصب والاقتتال والهيمنة والاستبداد وهو ما تسعى إسرائيل إلى تغذيته ضمن إستراتيجية فكرة الصراع، التي هي مسألة محورية في الفكر الإسرائيلي، وتقوم عليها مقومات الشخصية الإسرائيلية التي ينتج عنها فكرة القوة المدمرة والغلبة والسيطرة والتعصب العنصري والديني والتلاعب بالمتناقضات.
فالضربة الحقيقية التي تلقتها إسرائيل كشفت ذوبان قوتها وجبروتها وحضورها المزيف، ولا يزال المجتمع الإسرائيلي لم يخرج من هذه الصدمة التي هدمت ومزقت نموذجه الذي لا يمس وكشفت زيفه، والتي يرى فيها الغرب مقر الحريات والساحة الحيادية للأفكار، وهذا ناجم عن عدم فهم العقلية الإسرائيلية في عالم اختلت موازينه ومعاييره رغم أنها في الواقع جزء من السياسة الغربية الاستعمارية.
الغرب الذي أنشأها وغذاها، والتي تعد ثمرة من ثماره وجزءا من تكوينه، واليوم تتبوأ مكانة الاستعمار مما يعكس خطورة الدور الذي تقوم به، والذي يقوم على النزعة المادية المتجردة والتدمير الأخلاقي والقيمي الممنهج، وهذا ما يفسر المسافة الهائلة التي تفصل المجتمع الفلسطيني عن المجتمع الإسرائيلي في واقع يفتقر إلى العدل المطلق كحقيقة لا مجرد وظيفة أو قيمة سياسية، وأن ذلك لا يمكن تحقيقه على الصورة المثلى إلا من خلال الدولتين، حيث ينعم كلاهما بالأمن والسلام والاستقرار.
ولكن إسرائيل متمسكة برهان القوة لحد الشره كسلطة شاملة وتعسفية، متجهة لقدرها وهذا من أسباب شقائها ودمارها، فبرغم المظاهر السطحية للقوة فإنها تعاني من عقلنة السلوك، وانعدام الحس الأخلاقي وتأسيس الضمير الواعي.
ولذلك، فقدت إسرائيل عالمها المزيف، [الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط] فلم تعد الأفكار المبهرجة والتصورات قادرة على دفع العالم على رؤيتها بصورة غير الصورة التي تراها في غزة.
فهناك رفض شديد لإسرائيل في العالم، وهذا الرفض يتنامى باستمرار.
وفي الوقت نفسه، فالعالم غير راض عن سياسة أمريكا المنحازة إلى إسرائيل .
بالتأكيد مصدر هذا البؤس الأخلاقي الذي تعيشه إسرائيل اليوم يأتي من حالة الاستبداد والبطش، التي تعمل على تدمير الذات الإسرائيلية، وإذا كانت إسرائيل انهارت مع أول ضربة وجهت لها، فلأنها قد أصبحت على درجة من الوهن والضعف، فالهجوم الذي يحدث في غزة تعويض عن حالة الإخفاق والهزيمة التي منيت بها.
واليوم يشعر الفلسطينيون بمدى فداحة الخطر الصهيوني ومعاداته للإنسانية، ورفض الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، فما حدث على أرض الواقع في غزة من عداوات ووبطش وسفك دماء، جريمة لا تغتفر والآن عرف العالم الحقيقة ووقف عليها.
ولكن لا يزال القانون الدولي قانونًا صوريًا يتحرك في إطار مراكز القوى فالمصلحة هي المفتاح السياسي في السياسة فتدني مستوى القوة الإلزامية للقواعد القانونية وضعف الأساس الأخلاقي جعل القوة هي التي تحكم قانون العلاقات الدولية وبالذات في مسألتي الحق والعدل.
يقول الشيخ صالح الحصين: إن معرفة الحق والعدل في القضايا الدولية أو القضايا البينية للدول لا تكفيان بذاتهما ما لم تكن هنالك قوة تقف إلى جوارهما.
فقيمتا الحق والعدل في قانون العلاقات الدولية لا يملكان سلطانهما الأخلاقي ما لم تصحبهما قوة.

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