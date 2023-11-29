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العالم يختار الرياض لتنظيم إكسبو 2030

11/29/2023 4:40:49 AM
(MENAFN- Al Watan) بوضوح كامل وبمنتهى الشفافية قال العالم كلمته، وانحاز إلى المستقبل، وأعلن اختياره للمملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، وهو ما مثّل تتويجا لجهود سنوات طويلة من البذل المتواصل والعطاء المستمر والتخطيط السليم، قدّم فيها أعضاء الفريق العامل في هذا الملف عصارة تجاربهم وخلاصة خبراتهم، وسكبوا نتائج معارفهم ومهاراتهم ليقدموا للعالم ملفا متكاملا أبهر جميع من حظي بمشاهدته، وانتزع إعجاب المتخصصين الذين وقفوا مشدوهين وهم يرون كيف أن الطموح السعودي قادر على فعل العجائب وتطويع المستحيل وتحقيقه على أرض الواقع.
وقبل الدخول في تفاصيل الفوز الذي كان متوقعا عطفا على العديد من المؤشرات والدلائل، لا بد من التطرق لعناصر التفرد التي احتوى عليها ملف الترشيح السعودي، الذي جاء متكاملا للحد البعيد، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وتطرق إليها وأوفاها حقها من التفصيل، للدرجة التي لم تدع فرصة لأي تساؤل، فقد كانت كل المعلومات متاحة وفي متناول الجميع.
من أبرز عناصر القوة في الملف أن عدد من سيشاركون في فعاليات المعرض – وفق ما هو مخطط له – يعتبر غير مسبوق على الإطلاق، حيث يتضمن 226 مشاركاً رسمياً، موزّعين على 196 دولة، بالإضافة إلى السعودية و29 منظمة دولية، وهو مؤشر بالغ الوضوح على أن المملكة ترغب في استقطاب جميع دول العالم للمشاركة في هذ المحفل الفريد. كما تمت إتاحة الخيار للدول المشاركة لبناء أجنحة خاصة بها أو استئجار إنشاءات جاهزة.
حتى الدول التي قد لا تملك الإمكانات المالية التي تؤهلها لتمويل التكاليف الضرورية للمشاركة مثل تكلفة إنشاءات الأجنحة فإن هناك خططاً جاهزة لمساعدتها على ذلك، وقد أعلنت السلطات السعودية المسؤولة تخصيص مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة والاستفادة من هذه المناسبة التي تعد الأكبر على مستوى العالم.
هذا النهج الذي يدعو لمساعدة الدول الأقل نموا على تحقيق الازدهار تبنته المملكة في كثير من المجالات الأخرى، منها على سبيل المثل لا الحصر الجهود التي بذلتها خلال رئاستها لمجموعة العشرين، حيث سعت في كثير من المناسبات لمساعدة تلك الدول على جدولة ديونها والحصول على إعفاءات. كما أعلنت خلال القمة السعودية الإفريقية الأخيرة تقديمها دعما بمليارات الدولارات لدعم المشاريع التنموية بدول القارة السمراء.
أما محور ((الازدهار للجميع)) فقد أوضح للمتابعين الجهود التي تبذلها المملكة لتحقيق عالم شامل يتمتع أفراده رغم اختلاف أجناسهم وأعمارهم بفرص متساوية في التعليم والعمل في أي بقعة جغرافية كانوا، ويرتقي بالحلول التي تلبي الاحتياجات الإنسانية للكل، مع إيلاء مزيد من الاهتمام للمهاجرين واللاجئين وضحايا الحروب والكوارث الطبيعية والتصدي لكل مظاهر اللامساواة والتمييز.
أما على صعيد المنظّمات الدولية، فإن مشاركة هذا العدد الكبير من المنظمات في أعمال المعرض كان مقصودا ولم يأت عن طريق الصدفة، حيث يحمل العديد من المؤشرات والأهداف، فهي في الأساس ستكون منظمات غير حكومية تمثل جميع جوانب المجتمع المدني، وتعمل في المجالات الأكاديمية والعلمية والإنسانية والثقافية ولها إسهامات مشهودة. لذلك يمكن الاستفادة من خبراتها لتقديم محتوى هادف يثري تجربة قاصدي إكسبو الرياض 2030.
ومن أبرز ما ركّز عليه ملف الترشيح السعودي الاستثمار في الغد واستشراف المستقبل، وهو ما يعد بمثابة دعوة للتعاون الدولي والتكامل والتنسيق وبناء الخطط لتحقيق الغد الأفضل، والتعامل بفاعلية مع التحديات والآفاق الناشئة عن عصر التغيير الذي يعيشه الكوكب، والاستجابة للمتغيرات الكثيرة التي تفرضها الظروف الدقيقة التي يعيشها العالم في الوقت الحالي، والتي أفرزت وجود حاجة كبيرة لتسريع الجهود نحو توافقٍ عالميٍ واسع النطاق.
أيضا فقد نالت جهود المملكة في التجاوب مع الجهود الرامية للحفاظ على البيئة اهتمام من شاهدوا الملف، فالمملكة رغم أنها أكبر منتج للنفط في العالم إلا أن ذلك لم يمنعها من التركيز على استخدام وسائل الطاقة المتجددة، وتبني السياسات الهادفة لتقليل الانبعاثات الكربونية، والتصدي للسياسات التي تتسبب في هدر الموارد الطبيعية والمياه الجوفية وتؤدي لزيادة الجفاف والتصحر، ولم تكتف المملكة بذلك بل حثت دول العالم على اتباع نفس الإجراءات ومدت يد المساعدة في هذ الصدد.
كما ركز الملف على النجاحات التي حققتها المملكة في محاربة الإرهاب والتشدد، وجهودها المتواصلة لتعزيز قيم التسامح والتصدي لدعوات الكراهية والإقصاء، وتحقيق التفاهم الأكبر من خلال الحوار بين أتباع الأديان والحضارات لمد جسور التفاهم والتسامح.
لذلك يمكن القول إن المملكة تتأهب لتقديم نسخة استثنائية من هذا المحفل العالمي، تستشرف فيها آفاق المستقبل المشرق، وتستعرض حاضرها المزهر، وتحكي عن ماضيها العريق، لتقدم نسخة تبقى للذكرى للزوار الذين يتوقع أن يتجاوز عددهم 40 مليون زيارة ومليار زيارة افتراضية.
وإن كان الملف قد أفصح عن بعض خطط السعودية وتوجهاتها المرتبطة بالمعرض، فلا شك أن القادم سوف يكون أجمل، فالإبداع في عرف السعوديين لا يعرف الثبات والجمود، بل هو صناعة متغيرة ومتجددة، وعندما يقام المعرض سوف يرى العالم كله كيف أن الإنسان السعودي يمتلك كافة مقومات الإبداع، وتجعلهم يدركون أن المملكة ليست أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، بل هي مجتمع عصري يمتلك مقومات الانطلاق والتطور والازدهار، لذلك ينطبق عليها تماما الوصف الذي ذكره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – عندما قال إن السعودية هي أعظم قصة نجاح خلال القرن الحادي والعشرين.

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