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ضغط الهلال والصافرة المقلقة

11/29/2023 4:40:46 AM
(MENAFN- Al Watan) الأرقام القياسية التي يتغنى بها محبو الهلال لم تتوقف عند تحقيقه أكثر البطولات المحلية والخارجية أو تسجيل الأهداف الأعلى في مرمى الخصوم، تجاوزها لضغط المباريات، فالفريق يكاد يكون الوحيد الذي لعب (11) نزالا في شهر خلال موسم 2019م، وساهم في خسارته لأربع بطولات متتالية، والأكيد أنه من الأندية التي تعشق الصدارة في كل تفاصيل كرة القدم من بطولات ومنجزات وأهداف وأرقام قياسية، وهذا الشغف تحديدًا هو الذي جعله بطلًا على مدار العقود الماضية، عموماً جدولة مباريات الهلال قبل موقعة النصر تدعو للتوقف، حيث تنقل من ملعب لآخر في وقت قياسي على عكس جاره الذي لم يتجاوز حدود ملعبه خلال الشهر الفارط اللهم إلا مباراة عابرة في الصراع الآسيوي، بينما واجه الهلال الأخدود على ملعب الأخير، ثم انتقل للقصيم لملاقاة الحزم، وعاد للرياض يتجهز للآسيوية، والغريب أن يوم اللقاء أصبح الثلاثاء في حين كانت المواجهات الماضية الإثنين لكن الأمور تبدلت قبل موقعة النصر، هذه الجدولة بالتأكيد لها تأثير كبير على اللاعبين بين الحل والترحال وقرب المواجهات التي لا تفصلها سوى ساعات قليلة، عودة الهلال من أوزبكستان قبل المباراة الحاسمة بـ (48) ساعة، بعد أن خاض نزالا خارجيا سعى لأن يحقق الفوز ولا غيره لضمان الصدارة، عموماً الإرهاق والهلال باتا صنوين لا يفترقان، بل إن الأمر اعتاد عليه، وضغط المباريات لا شك يولد الإصابات، فالفريق في كل أسبوع يفقد نجما يغيب زُهاء الشهر، وربما الجدولة المتلاحقة أصبحت أشبه بمنافس آخر خارج الميدان!!، الأهم بهذا الصدد قضاة الملاعب الذين تكفلت بهم إدارة فهد بن نافل لجلب طاقم متكامل دون حكم محلي لدرء كل الشكوك، ويفترض أن يكون من النخبة لوضع حد لتجاوزات العديد من اللاعبين الذين باتوا يسعون لتوجيه القرارات كما يريدون، وكأنهم اعتادوا على ذلك، ودان لهم ما يتمنون سلفاً، العدالة مطلب وسط الميدان والعقاب مطلوب لردع المتجاوزين، ولن يحقق تلك إلا قاضٍ يحترم تاريخه ولا يلتفت للأسماء التي حوله، ولأننا نسعى لأن يكون دورينا في الطليعة لا بد من نجاح الصعيد التحكيمي، والآمال عريضة بآلا تعود الصورة التي كانت عليها أحداث لقاء الاتفاق والنصر، وتظهر تصريحات بقدر ما تجلت من أسطورة ((الريدز)) جيرارد لأن حديثه يخدش ويشوه روح المنافسة.
أخيراً نبارك تأهل النصر آسيوياً للدور المقبل، وألف مبروك لفريق يد الخليج بعد أن وقف على القمة الآسيوية.

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