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محاكمة صورية لفسخ عقد إيجار

11/29/2023 4:40:45 AM
(MENAFN- Al Watan) نفذ أمس، نادي همة القانوني، وجمعية آفاق للمبادرات المجمعية في الأحساء، بإشراف من الهيئة السعودية للمحامين ممثلة في لجنة المحامين في المنطقة الشرقية، ((محاكمة صورية)) في قاعة الاحتفالات بمقر أمانة الأحساء، تناولت فسخ عقد إيجار، واتسمت القضية بدراسة تأصيلية لموجبات فسخ عقود الإيجار ومدى أهميتها وكيف تقام ومتى يصح فسخ العقد ونتائجه.
تجارب الآخرين
بدوره، أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد العطية ((أحد القضاة في المحاكمة الصورية))، لـ((الوطن))، أن الهدف من إقامة فعالية المحاكمة الصورية، هو تدريبي بحت للطلاب المقدمين على ممارسة المحاماة، والمحامين المتدربين الذين يودون خوض تجربة المرافعة أمام المحاكم، وأيضا المحامين الذين يرغبون في رؤية تجربة زملائهم المختصين والذين لهم باع طويل في المرافعات في تقييم تجارب الآخرين وإسداء النصح لهم.
نقاط الضعف
أضاف العطية، أن من بين التوصيات التي خرجت بها المحاكمة الصورية، دراسة القضية بجدية وتمعن، فبعض القضايا تركها أولى إذا أدت إلى ضرر أكبر من المنفعة، وكتابة المذكرات بعناية لتفادي نقاط الضعف أو التناقض، وتفحص المواد النظامية التي يتكئ عليها المترافع لكي يحسن استخدامها لإنجاح دعواه، وتقسيم العمل بين فريق العمل وفق مهارات كل عضو، وتشجيع الطلاب وزيادة ثقتهم بأنفسهم لإخراج إمكانياتهم الدفينة للوصول إلى مرافعة متكاملة تضمن نجاح الدعوى.
الوقائع والإشكالية
بدوره، أبان المحامي والمستشار القانوي فارس الشمري ((القاضي في المحكمة الصورية))، إلى أن المحاكمة الصورية في تدريب الطلبة على كيفية القيام بدور وشخصية المحامي في فنون المرافعات أمام الهيئات القضائية، وعليه تستخدم في هذا التدريب تعليم الطلبة على مهارات التواصل وقراءة القضية واستخراج الوقائع والإشكالية فيها، وكيفية تطبيق النصوص القانونية على تلك الوقائع، ومن ثم كيفية كتابة المذكرات القانونية لطرفي الدعوى، وتعليم طرق ومهارات الدفاع في الحوار واستخدام الحجج القانونية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نوع معين من القضايا لتلك المحاكمات التدريبية، فيمكن أن تكون مدنية أو تجارية أو عمالية وغيرها من تلك القضايا، لافتًا إلى أن أبرز ما يتم السعي إليه في المحاكمة الصورية، هو تحفيز الطلبة على الشعور بمكانة مهنة المحاماة، وكيفية الوصول إلى العدالة المرجوة في الكتابة والمرافعة، مؤكدًا أن أصطحاب الطلبة إلى عالم افتراضي، يكون فيه محامون بقضية غير حقيقية (صورية)، يخرج طموحهم وشغفهم في علم القانون، ويشعرهم بمكانة هذا التخصص، إذا كانت رغبتهم بعد التخرج أن يلتحقوا بمهنة المحاماة.

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