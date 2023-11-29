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6.6 آلاف دراجة آلية مخالفة في نوفمبر

11/29/2023 4:40:44 AM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد الدراجات الآلية المخالفة التي ضبطتها الحملة الميدانية للمرور السعودي بين 25 أكتوبر إلى 25 نوفمبر الجاري أكثر من 6666 دراجة آلية، وذلك بحسب رصد لـ((الوطن))، إذ تم ضبط 609 دراجات مخالفة بين 29 أكتوبر و4 نوفمبر، و784 دراجة في إطار الحملة الميدانية المستمرة لإدارات المرور بمختلف مناطق المملكة من 5 - 11 نوفمبر.
ونجحت الحملة الميدانية للمرور في ضبط 1685 دراجة مخالفة بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 12 نوفمبر إلى 18 نوفمبر الجاري.
وجاءت الرياض أولا في عدد الدراجات الآلية المضبوطة في الأسبوع الذي سبقه من 12 - 18 نوفمبر بواقع 544 دراجة يليها جدة 413 ثم القصيم 202 ثم حائل 78 دراجة ثم المنطقة الشرقية (75 دراجة).
ويطلق المرور حملات ميدانية بمختلف مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، بينما أهابت إدارات المرور بالجميع للتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في النظام.
حملات وضبطيات
19 نوفمبر إلى 25 نوفمبر
3543 دراجة مخالفة
جدة
933
الرياض
788
الشرقية
583
القصيم
267
المدينة المنورة
144

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