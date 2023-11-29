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التخصصي يحصد جائزة الصحة الرقمية الأكثر اتصالاً من CHIME للمرة الثالثة

11/29/2023 4:40:43 AM
(MENAFN- Al Watan) حصد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على جائزة الصحة الرقمية الأكثر اتصالاً "Digital Health Most Wired"، للعام الثالث على التوالي، من قبل كلية المديرين التنفيذيين لإدارة معلومات الرعاية الصحية بولاية ميشيغان الأميركية (CHIME)، والتي تمنح لمؤسسات الرعاية الصحية التي اعتمدت تكنولوجيا المعلومات وسخرتها لتعزيز سلامة المرضى والنتائج.
وتعد الجائزة بمثابة تقدير لمنشآت الرعاية الصحية التي تُحرز تقدماً في التشغيل البيني، وتفعيل أدوات تقنية ذكية وآمنة، تحسن الوصول إلى الرعاية الصحية، كما تعزز النتائج وتجربة المريض وكفاءة التشغيل، إضافة إلى إسهامها في اتخاذ قرارات مستنيرة، وخفض التكاليف وفق أعلى مستويات الجودة والسلامة.
وبهذه المناسبة، علق مدير إدارة شؤون تقنية المعلومات الصحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور أسامة السويلم قائلاً: "فخورون بحصولنا على الجائز للعام الثالث على التوالي، والتي تُعد بمثابة شهادة على جهود مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث المتواصلة للتحول نحو الصحة الرقمية بهدف تعزيز النتائج على كل الأصعدة"، مؤكداً التزام المستشفى الدائم بتقديم رعاية صحية استثنائية مدفوعة بحلول رقمية متطورة.
ويتماشى الإنجاز مع رؤية "التخصصي" ليكون رائدًا عالميًا في الرعاية الصحية التخصصية، وتقديم حلول طبية متقدمة واعتماد التقنيات التحويلية، من خلال التبني الدائم لأحدق تقنيات الصحة الرقمية التي تتيح للمستفيدين إمكانية الوصول إلى أحدث العلاجات والرعاية الشخصية. وكجزء من استراتيجية الصحة الرقمية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، نفذ المستشفى مجموعة من المبادرات المبتكرة، بما في ذلك قابلية التشغيل البيني لسجله الصحي الإلكتروني، وخدمات التطبيب عن بعد، ومنصات مشاركة المرضى.
ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ورائدًا في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي، كما يسعى لتطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.

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