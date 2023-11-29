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جدة تستضيف كأس أمريكا لليخوت

11/29/2023 4:40:42 AM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق، اليوم، بجدة منافسات سباق القوارب الشراعية التمهيدي الثاني لكأس أمريكا لليخوت في نسخته الـ37، والتي تستمر حتى بعد غد، في نادي اليخوت بجدة، بمشاركة 6 فرق، وبتنظيم الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية بالتعاون مع وزارة الرياضة. وتعد استضافة المملكة للجولة في جدة، الأولى من نوعها خارج حدود إسبانيا، حيث تتنافس الفرق لصعود منصة التتويج، والفوز بالجولة المؤهلة للنهائي الذي سيوجد به فريقان فقط، بعد أن كان فريق أمريكان ماجيك قد نجح في الفوز خلال سبتمبر الماضي في الجولة التي احتضنتها فيلانوفا بشمال إسبانيا، وبفارق بسيط عن الفرق الأخرى. وتعد بطولة كأس أمريكا لليخوت الشراعية من أعرق البطولات الرياضية العالمية في الألعاب المائية، كونها قد انطلقت قبل 172 عاماً، وعاشت عديدا من المراحل والتغيرات الإيجابية حتى وقتنا الحالي، الذي تشارك فيه قوارب AC40 التي تصل سرعتها إلى نحو 100 كلم في الساعة.

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