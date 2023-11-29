جدة تستضيف كأس أمريكا لليخوت

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق، اليوم، بجدة منافسات سباق القوارب الشراعية التمهيدي الثاني لكأس أمريكا لليخوت في نسخته الـ37، والتي تستمر حتى بعد غد، في نادي اليخوت بجدة، بمشاركة 6 فرق، وبتنظيم الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية بالتعاون مع وزارة الرياضة. وتعد استضافة المملكة للجولة في جدة، الأولى من نوعها خارج حدود إسبانيا، حيث تتنافس الفرق لصعود منصة التتويج، والفوز بالجولة المؤهلة للنهائي الذي سيوجد به فريقان فقط، بعد أن كان فريق أمريكان ماجيك قد نجح في الفوز خلال سبتمبر الماضي في الجولة التي احتضنتها فيلانوفا بشمال إسبانيا، وبفارق بسيط عن الفرق الأخرى. وتعد بطولة كأس أمريكا لليخوت الشراعية من أعرق البطولات الرياضية العالمية في الألعاب المائية، كونها قد انطلقت قبل 172 عاماً، وعاشت عديدا من المراحل والتغيرات الإيجابية حتى وقتنا الحالي، الذي تشارك فيه قوارب AC40 التي تصل سرعتها إلى نحو 100 كلم في الساعة.
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