جيرارد يطور هجوم الاتفاق
التاريخ
11/29/2023 4:40:42 AM
(MENAFN
- Al Watan) أخضع مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد لاعبيه لمناورة فنية، استعدادا لمواجهة الأخدود، السبت المقبل، وركز المدرب الإنجليزي على الجانب الفني، وتحديدا النواحي الهجومية، لتطوير أداء الكوماندوز الهجومي.
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