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ضمك يستغل المساحات

11/29/2023 4:40:41 AM
(MENAFN- Al Watan) فتح ضمك ملف تحضيراته لمواجهة الفيحاء، بعد غد، وركز مدربه الروماني كوزمين كونترا على تضييق المساحات، والضغط على حامل الكرة، والهجوم المرتد السريع واستغلال المساحات التي يخلفها اندفاع المنافس.

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