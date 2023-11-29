صدارة العروبة في اختبار النجمة
التاريخ
11/29/2023 4:40:41 AM
(MENAFN
- Al Watan) تختتم، اليوم، منافسات الجولة الـ11 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى بـ3 مواجهات مهمة للغاية، إذ يلتقي على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية الجبلين الذي يملك 18 نقطة والجندل صاحب النقاط الـ14، ويتواجه العروبة متصدر الدوري بـ27 نقطة والنجمة الذي جمع 12 نقطة، على ملعب الأول، وعلى ملعب نادي هجر يتقابل العدالة صاحب النقاط الـ24 والباطن الذي لم يحصد حتى الآن سوى 12 نقطة.
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