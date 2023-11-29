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صدارة العروبة في اختبار النجمة

11/29/2023 4:40:41 AM
(MENAFN- Al Watan) تختتم، اليوم، منافسات الجولة الـ11 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى بـ3 مواجهات مهمة للغاية، إذ يلتقي على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية الجبلين الذي يملك 18 نقطة والجندل صاحب النقاط الـ14، ويتواجه العروبة متصدر الدوري بـ27 نقطة والنجمة الذي جمع 12 نقطة، على ملعب الأول، وعلى ملعب نادي هجر يتقابل العدالة صاحب النقاط الـ24 والباطن الذي لم يحصد حتى الآن سوى 12 نقطة.

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