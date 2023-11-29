أبها يواجه الأهلي بخطة الكأس

أبها يواجه الأهلي بخطة الكأس
التاريخ
11/29/2023 4:40:40 AM
(MENAFN
- Al Watan) ركز مدرب أبها، التونسي يوسف المناعي على النواحي الدفاعية وإغلاق المساحات، خلال تحضيراته لمواجهة الأهلي غدا، لحساب الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وطبق المدرب نهجه التكتيكي الذي سيخوض به المواجهة المهمة، معتمدا على ذات النهج الذي خاض به مواجهة الفريقين في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، بإغلاق مناطقه الخلفية، واستغلال المساحات التي يحدثها التقدم الأهلاوي للهجوم، والسرعة في بناء الهجمة بأقل عدد من اللمسات.
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