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أبها يواجه الأهلي بخطة الكأس

11/29/2023 4:40:40 AM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب أبها، التونسي يوسف المناعي على النواحي الدفاعية وإغلاق المساحات، خلال تحضيراته لمواجهة الأهلي غدا، لحساب الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وطبق المدرب نهجه التكتيكي الذي سيخوض به المواجهة المهمة، معتمدا على ذات النهج الذي خاض به مواجهة الفريقين في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، بإغلاق مناطقه الخلفية، واستغلال المساحات التي يحدثها التقدم الأهلاوي للهجوم، والسرعة في بناء الهجمة بأقل عدد من اللمسات.

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