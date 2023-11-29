-->

Thursday, 30 November 2023 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأعاصير تهدد العمليات العسكرية الروسية

11/29/2023 4:40:40 AM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت مؤسسة بحثية أن الطقس أثرعلى العمليات العسكرية الروسية، ومن المتوقع حدوث أعاصير في منطقة البحر الأسود، بعد يوم من عاصفة تركت أكثر من مليوني شخص من دون كهرباء في شبه جزيرة القرم وروسيا وأوكرانيا.
وقال مسؤولون، إن العاصفة قتلت ما لا يقل عن 14 شخصا في روسيا وأوكرانيا، حيث أسقطت الأشجار ودمرت خطوط الكهرباء وأغرقت المناطق الساحلية.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، وإن المهندسين يعملون على إعادة الكهرباء إلى القرى التي انقطعت عنها الكهرباء.
إيقاع العمليات
وقال معهد دراسة الحرب، إن الأضرار الناجمة عن العاصفة أثرت على ((إيقاع العمليات العسكرية على طول خط المواجهة في أوكرانيا))، لكنها لم توقف النشاط العسكري بالكامل.
وأفاد المركز البحثي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له أن العاصفة أجبرت روسيا على إعادة جميع سفنها البحرية وحاملات الصواريخ إلى قواعدها، وأشار إلى أن خطر الألغام المنجرفة في البحر الأسود سيزداد لأن العاصفة أدت إلى تشتيت حقول الألغام.
وقال المعهد، إن هناك أيضًا تقارير تفيد بأن العاصفة دمرت السكك الحديدية في المناطق الساحلية، مما قد يكون له تأثير على القدرات اللوجستية للجيش الروسي في شبه جزيرة القرم المحتلة وجنوب أوكرانيا.
100 ألف
وقال الحاكم الذي عينته روسيا، إن ما يقرب من 100 ألف شخص ما زالوا دون كهرباء في شبه جزيرة القرم، ولا يزال البعض دون إمدادات المياه، معلنا أن عديدا من المناطق لا تزال تحت حالة الطوارئ.
وتعد شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، مركزًا عسكريًا ولوجيستيًا رئيسيًا لروسيا في سياق حربها في أوكرانيا.
تساقط الثلوج
وذكرت وكالة أنباء تاس الرسمية أنه من المتوقع أن تهب رياح تبلغ سرعتها 108 كيلومترات في شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا وأجزاء من شمال غرب روسيا.
وقالت تاس نقلا عن عمدة بلدة صغيرة إنه في منطقة فولوغدا، على بعد حوالي 500 كيلومتر (310 ميلات) شمال شرق موسكو، تساقطت الثلوج لأكثر من 10 أيام – حوالي 25 سم (حوالي 10 بوصات) – في يوم واحد. واستغرق تطهير الطريق ضعف المدة المعتادة.
وإن العاصفة تسببت أيضًا في تغطية منطقة موسكو بالثلوج، مما أدى إلى تراكم الثلوج بعمق 25 سم (حوالي 10 بوصات)، أي أثقل بثلاث مرات من المعتاد.
وكان ذلك جزءا من نظام مناخي خلق ظروفا شبيهة بالعاصفة الثلجية في رومانيا ومولدوفا وبلغاريا وصربيا د، مما أدى إلى تساقط الثلوج وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وحوادث مرورية مميتة.
أضرار العاصفة:
- أثرت على ((إيقاع العمليات العسكرية على طول خط المواجهة في أوكرانيا)).
- أجبرت روسيا على إعادة جميع سفنها البحرية وحاملات الصواريخ إلى قواعدها
- خطر الألغام المنجرفة في البحر الأسود سيزداد لأن العاصفة أدت إلى تشتيت حقول الألغام.
- دمرت السكك الحديدية في المناطق الساحلية
- ما يقرب من 100 ألف شخص ما زالوا دون كهرباء في شبه جزيرة القرم
- لا يزال البعض دون إمدادات المياه وعديد من المناطق لا تزال تحت حالة الطوارئ.

MENAFN29112023000089011017ID1107507525

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث