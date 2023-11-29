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توتر جديد بين النيجر ودول الاتحاد الأوروبي

11/29/2023 4:40:39 AM
(MENAFN- Al Watan) وقع المجلس العسكري في النيجر مرسومًا يلغي قانون وضع في عام 2015، الذي تم سنه للحد من تهريب المهاجرين المسافرين من الدول الأفريقية عبر طريق الهجرة الرئيسي في النيجر في طريقهم إلى أوروبا، وفقًا لتعميم حكومي.
وقال قائد المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبدالرحمن تشياني، في مرسوم صدر يوم 25 نوفمبر: ((إن الإدانات الصادرة بموجب القانون المذكور وآثارها سوف تُلغى)).
وقال إبراهيم جان إتيان، الأمين العام لوزارة العدل، في المنشور، إن جميع المدانين بموجب القانون ستنظر في إطلاق سراحهم من قبل وزارة العدل.
ويضيف إلغاء القانون تطورًا جديدًا للتوترات السياسية المتنامية بين النيجر ودول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا ردًا على انقلاب يوليو الذي أطاح برئيسها المنتخب ديمقراطيًا وأتى بالمجلس العسكري إلى السلطة.
طريق رئيسي
ومنطقة أغاديز في النيجر هي بوابة من غرب أفريقيا إلى الصحراء الكبرى، وكانت طريقًا رئيسيًا للأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى ليبيا لعبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا، ولأولئك الذين يعودون إلى ديارهم بمساعدة الأمم المتحدة.
لكن الطريق أصبح أيضًا مكانًا مربحًا لمهربي البشر، مما دفع حكومة النيجر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلى التوقيع على قانون عام 2015 لوقف حركة ما لا يقل عن 4000 مهاجر، والذين تقدر الأمم المتحدة أنهم يسافرون عبر أغاديز كل أسبوع دون وثائق سفر، ويمنح القانون قوات الأمن والمحاكم سلطة ملاحقة المهربين الذين يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حالة إدانتهم.
وبينما حول القانون النيجر إلى مركز للهجرة يأوي آلاف المهاجرين الذين تتم إعادتهم إلى بلدانهم، فقد أشار مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أيضًا إلى أنه ((دفع المهاجرين إلى البحث عن طرق هجرة متزايدة الخطورة، مما أدى إلى زيادة مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان)).

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