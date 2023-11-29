تحطم طائرة عسكرية أمريكية قبالة اليابان

(MENAFN
- Al Watan) تحطّمت طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري" وعلى متنها ثمانية أشخاص، اليوم، قبالة سواحل اليابان، حسبما أعلن خفر السواحل الياباني.
كما ذكرت الناطقة باسم خفر السواحل "تلقينا معلومات صباح اليوم، تفيد بأن طائرة عسكرية أمريكية من طراز" أوسبري" تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان".
تابعت "أُعلمنا أًيضًا بوجود طاقم مؤلف من ثمانية أشخاص في الطائرة، وليس لدينا معلومات إضافية في الوقت الحالي".
يأتي هذا الحادث بعد تحطّم طائرة عسكرية أخرى من طراز "أوسبري" في شمال أستراليا بشهر أغسطس، أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر مشاة البحرية الأمريكية من بين 23 شخصًا كانوا على متنها.
كما تحطمت طائرة بوينغ إم في-22ب أوسبري في جزيرة ميلفيل شمال داروين خلال تدريب عسكري للقوات المحلية.
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