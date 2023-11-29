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تحطم طائرة عسكرية أمريكية قبالة اليابان

11/29/2023 4:40:38 AM
(MENAFN- Al Watan) تحطّمت طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري" وعلى متنها ثمانية أشخاص، اليوم، قبالة سواحل اليابان، حسبما أعلن خفر السواحل الياباني.
كما ذكرت الناطقة باسم خفر السواحل "تلقينا معلومات صباح اليوم، تفيد بأن طائرة عسكرية أمريكية من طراز" أوسبري" تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان".
تابعت "أُعلمنا أًيضًا بوجود طاقم مؤلف من ثمانية أشخاص في الطائرة، وليس لدينا معلومات إضافية في الوقت الحالي".
يأتي هذا الحادث بعد تحطّم طائرة عسكرية أخرى من طراز "أوسبري" في شمال أستراليا بشهر أغسطس، أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر مشاة البحرية الأمريكية من بين 23 شخصًا كانوا على متنها.
كما تحطمت طائرة بوينغ إم في-22ب أوسبري في جزيرة ميلفيل شمال داروين خلال تدريب عسكري للقوات المحلية.

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