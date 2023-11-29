أمير الكويت يدخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

أمير الكويت يدخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة
التاريخ
11/29/2023 4:40:37 AM
(MENAFN
- Al Watan) صرح وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، أن أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد دخل المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة ألمت بسموه، لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير الديوان الأميري، أن الحالة الصحية لأمير الدولة مستقرة ولله الحمد.
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