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أمير الكويت يدخل المستشفى إثر وعكة صحية طارئة

11/29/2023 4:40:37 AM
(MENAFN- Al Watan) صرح وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، أن أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد دخل المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة ألمت بسموه، لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير الديوان الأميري، أن الحالة الصحية لأمير الدولة مستقرة ولله الحمد.

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