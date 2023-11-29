دراسة..المشي السريع يقلل احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني

(MENAFN
- Al Watan) كشفت دراسة طبية حديثة أن المشي بسرعة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبحسب الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ديابيتولوجيا"، فإن المشي بسرعة 6 كيلومترات في الساعة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة الثلث.
وقد شمل البحث أكثر من 400 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، وتم تتبعهم لمدة 10 سنوات،.
كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين ساروا بسرعة كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 33 بالمئة مقارنة بأولئك الذين ساروا ببطء.
وقالت قائدة الدراسة من جامعة ليدز في المملكة المتحدة، الطبيبة آنا بيرسون،: "هذه النتائج مهمة لأنها تظهر أن المشي بسرعة يمكن أن يكون وسيلة فعالة للغاية للوقاية من مرض السكري من النوع 2".
تابعت: "يمكن للناس المشي بسرعة في أي مكان، وهو لا يتطلب أي معدات خاصة. لذلك، يمكن للجميع الاستفادة من هذه النتائج".
وخلصت الدراسة إلى أن المشي بسرعة يمكن أن يكون وسيلة فعالة للوقاية من مرض السكري من النوع 2، خاصةً للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر أخرى للإصابة بالمرض، مثل السمنة أو تاريخ عائلي من مرض السكري.
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