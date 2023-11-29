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دراسة..المشي السريع يقلل احتمالية الإصابة بالسكري من النوع الثاني

11/29/2023 4:40:33 AM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة طبية حديثة أن المشي بسرعة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وبحسب الدراسة، التي نُشرت في مجلة "ديابيتولوجيا"، فإن المشي بسرعة 6 كيلومترات في الساعة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة الثلث.
وقد شمل البحث أكثر من 400 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، وتم تتبعهم لمدة 10 سنوات،.
كما وجد الباحثون أن الأشخاص الذين ساروا بسرعة كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 33 بالمئة مقارنة بأولئك الذين ساروا ببطء.
وقالت قائدة الدراسة من جامعة ليدز في المملكة المتحدة، الطبيبة آنا بيرسون،: "هذه النتائج مهمة لأنها تظهر أن المشي بسرعة يمكن أن يكون وسيلة فعالة للغاية للوقاية من مرض السكري من النوع 2".
تابعت: "يمكن للناس المشي بسرعة في أي مكان، وهو لا يتطلب أي معدات خاصة. لذلك، يمكن للجميع الاستفادة من هذه النتائج".
وخلصت الدراسة إلى أن المشي بسرعة يمكن أن يكون وسيلة فعالة للوقاية من مرض السكري من النوع 2، خاصةً للأشخاص الذين لديهم عوامل خطر أخرى للإصابة بالمرض، مثل السمنة أو تاريخ عائلي من مرض السكري.

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