أسعار الذهب تصل إلى ذروتها خلال 7 أشهر

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم//PNN- لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر تقريبًا، اليوم الأربعاء، بفضل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية، إذ تزايدت ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.
وبحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 2044.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.3 في المئة إلى 2045.30 دولار للأوقية.
وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن احتمالا يزيد على 70 في المئة أن يقرر المركزي الأمريكي خفض الفائدة في مايو، مقارنة باحتمال 50 في المئة أمس الثلاثاء.
وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.
ينصب اهتمام المستثمرين الآن على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدلة للربع الثالث المقرر صدورها اليوم، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، غدًا الخميس.
ووصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر مقابل منافسيه؛ ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، ويوشك المؤشر على تسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام.
وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين عند 4.2629 في المئة.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 24.96 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 في المئة إلى 936.78 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1056.62 دولار للأوقية.
رويترز
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