أسعار الذهب تصل إلى ذروتها خلال 7 أشهر

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم//PNN- لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر تقريبًا، اليوم الأربعاء، بفضل انخفاض الدولار وعوائد السندات الأمريكية، إذ تزايدت ثقة المستثمرين في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام المقبل.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 2044.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من مايو، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.3 في المئة إلى 2045.30 دولار للأوقية.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يتوقعون الآن احتمالا يزيد على 70 في المئة أن يقرر المركزي الأمريكي خفض الفائدة في مايو، مقارنة باحتمال 50 في المئة أمس الثلاثاء.

وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

ينصب اهتمام المستثمرين الآن على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي المعدلة للربع الثالث المقرر صدورها اليوم، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسة، وهي مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، غدًا الخميس.

ووصل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أشهر مقابل منافسيه؛ ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، ويوشك المؤشر على تسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام.

وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين عند 4.2629 في المئة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 24.96 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 في المئة إلى 936.78 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1056.62 دولار للأوقية.

رويترز

