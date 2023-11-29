شرطة رام الله تكشف مجموعة لبيع المخدرات عبر تطبيق التلغرام

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- Palestine News Network )
رام الله/PNN- كشفت شرطة محافظة رام الله والبيرة
اليوم الأربعاء، ملابسات جريمة تجارة وترويج المخدرات من خلال مجموعة عبر تطبيق التلغرام تم تأسيسها لهذا الغرض في محافظة رام الله والبيرة.
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة، رصد من خلال المتابعة عملية بيع وترويج مواد مخدرة من خلال مجموعة تلغرام تم تأسيسها لهذا الغرض، يديرها أحد تجار المخدرات، والذي يقوم بإضافة المتعاطين ويتلقى طلباتهم، ويتم توصيلها لهم في كافة المحافظات بعد أن يتلقى التاجر ما يريده من المتعاطي ويحدد الكمية والثمن، ثم يقوم بإيصالها للمكان بشكل سري.
وأضافت، بأنه وبمتابعة حثيثة من شرطة مكافحة المخدرات تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي يدير المجموعة ونصبت له كميناً محكماً وتم القبض عليه داخل مدينة رام الله متلبساً أثناء قيامه ببيع وتجارة المواد المخدرة، وضبطت بحوزته كمية من مادة يشتبه بأنها مادة الحشيش، ومبلغ مالي يشتبه أنه تحصل عليه من بيع المواد المخدرة.
كما قبضت على أحد المتعاطين متلبسا اثناء قيامه بالشراء منه.
وأكدت الشرطة التحرز على المضبوطات والتحفظ على الشخصين المشتبه بهما لحين إحالة الملف للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية أصولا.
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