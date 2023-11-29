شرطة رام الله تكشف مجموعة لبيع المخدرات عبر تطبيق التلغرام

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- كشفت شرطة محافظة رام الله والبيرةاليوم الأربعاء، ملابسات جريمة تجارة وترويج المخدرات من خلال مجموعة عبر تطبيق التلغرام تم تأسيسها لهذا الغرض في محافظة رام الله والبيرة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة، رصد من خلال المتابعة عملية بيع وترويج مواد مخدرة من خلال مجموعة تلغرام تم تأسيسها لهذا الغرض، يديرها أحد تجار المخدرات، والذي يقوم بإضافة المتعاطين ويتلقى طلباتهم، ويتم توصيلها لهم في كافة المحافظات بعد أن يتلقى التاجر ما يريده من المتعاطي ويحدد الكمية والثمن، ثم يقوم بإيصالها للمكان بشكل سري.

وأضافت، بأنه وبمتابعة حثيثة من شرطة مكافحة المخدرات تمكنت من تحديد هوية الشخص الذي يدير المجموعة ونصبت له كميناً محكماً وتم القبض عليه داخل مدينة رام الله متلبساً أثناء قيامه ببيع وتجارة المواد المخدرة، وضبطت بحوزته كمية من مادة يشتبه بأنها مادة الحشيش، ومبلغ مالي يشتبه أنه تحصل عليه من بيع المواد المخدرة.

كما قبضت على أحد المتعاطين متلبسا اثناء قيامه بالشراء منه.

وأكدت الشرطة التحرز على المضبوطات والتحفظ على الشخصين المشتبه بهما لحين إحالة الملف للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية أصولا.