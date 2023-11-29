لولا يصل الرياض ويسعى لجلب الاستثمارات إلى بلاده

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

الرياض – وصل إلى الرياض، اليوم الثلاثاء (28)، الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وذلك في حوالي الساعة (11) صباحًا بالتوقيت المحلي. وكانت قد جاءت هذه الزيارة استجابةً لدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدّولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

لولا مع نائب أمير الرياض محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وبمجرّد وصول الوفد إلى فندق الريتز كارلتون صباح اليوم، تحدث وزراء الحكومة البرازيلية، وهم روي كوستا وزير الشؤون المدنية، وأليكساندر سيلفيرا وزير الطاقة والمعادن، وسيلفيو كوستا فيليو وزير الموانئ والمطارات، مع وسائل الإعلام المعنيّة. علمًا بأنّهم كانوا قد وصلوا إلى الرياض منذ يومين، وقاموا بإجراء اجتماعات مع نظرائهم السعوديين وممثلين عن صناديق الاستثمار السعودية لبحث الاستثمار في عدّة قطّاعات في البرازيل.

روي كوستا يجتمع مع وزراء وممثلين عن صناديق استثمار سعودية.

في هذا السياق، أفاد كوستا أنّه قد تمّ فعليّاً الإعلان عن الرغبة في استثمار 10 مليارات دولار في البرازيل، وأنه قد تم مؤخرًا إنشاء وثيقة رسميّة في سفارة المملكة في برازيليا من شأنها أن تفتح آفاقًا واسعة من الخيارات لتوجيه هذا الاستثمار.

وقال:“سنشكل أثناء هذه الرحلة مجموعة عملٍ تشمل وزراء حكومتيّ البرازيل والسعودية لتحقيق هذه الاستثمارات، التي تتنوّع من مجال الطاقة إلى الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإنتاج الغذاء، والبنية التحتية”. وأضاف أن السعوديين بالمقابل يظهرون اهتماماً لجلب الشركات البرازيلية بغرض الإنتاج في بلادهم.

الطاقة

بدوره أبرز وزير الطاقة والمعادن، أليكساندر سيلفيرا، لنظرائه السعوديين، حقيقة أنَّ مصادرهم تعتمد إلى حدّ كبير على الوقود الأحفوري، مسلّطًا الضوء على إمكانيات البرازيل الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة (على حدّ قوله).

الموانئ والمطارات

كوستا فيليو: مشاريع غرينفيلد ورحلات دوليّة جديدة.

صرَّح أيضًا وزير الموانئ والمطارات، سيلفيو كوستا فيليو، بأنه يَجري حالياً التّفاوض مع المستثمرين لتقديم جدولِ أعمالٍ للموانئ. وأضاف:“لدينا 50 مليار ريال لمشاريع جرينفيلد (المشاريع التي تُبنى من الصفر دون الاعتماد على أية بنية أو مرافق موجودة مسبقًا) في مناطق استراتيجية في البرازيل؛ إذ أنّنا نرغب في إنشاء موانئ جديدة لتوسيع تصريف الإنتاج البرازيلي، وذلك نظرًا لنموّ قطاع الزراعة في البرازيل، ولإشارة المستثمرين العرب إلى الرغبة في إجراء عمليات في موانئ بلدنا”.

علاوةً على ذلك، أفاد كوستا فيليو بأنّ الحكومة تعمل على جلب شركات طيران جديدة إلى البلاد لتوسيع عرض الرحلات الجوية الدولية إلى وجهات جديدة. وقال:“إنّ ما نقدمه للمملكة العربية السعودية، هو إمكانية قدومهم لبدء العمل في البرازيل، ممّا سيعود بالفائدة على البلاد بشكلٍ كبيرٍ جدًا”.





ترجمته إلى البرتغالية: يارا عثمان.

ريكاردو ستوكرت / رئاسة البرازيل ريكاردو ستوكرت / رئاسة البرازيل للنّشر للنّشر