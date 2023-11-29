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الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من رام الله

11/29/2023 3:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 5 مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، شمال رام الله، واعتقلت كلا من: رامي التايه، وراجي موسى التايه، وشفيق مصاروة، وصالح نوفل، بعد أن داهموا منازلهم، وفتشوها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الغني جاسر أبو مخو (25 عاما) من قرية دير جرير شمال شرق رام الله، أثناء تواجده قرب مخيم قلنديا شمال القدس.

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