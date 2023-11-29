الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 5 مواطنين فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون، شمال رام الله، واعتقلت كلا من: رامي التايه، وراجي موسى التايه، وشفيق مصاروة، وصالح نوفل، بعد أن داهموا منازلهم، وفتشوها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الغني جاسر أبو مخو (25 عاما) من قرية دير جرير شمال شرق رام الله، أثناء تواجده قرب مخيم قلنديا شمال القدس.
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