الصحة العالمية: 1.3 مليون شخص يعيشون بمراكز إيواء في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يعيش 1.3 مليون شخص حالياً في مراكز إيواء بقطاع غزة.
وأضاف غيبريسوس، أن الاكتظاظ ونقص الغذاء والمياه وسوء الصرف الصحي تؤدي إلى تفشي الأمراض في القطاع.
ونوه إلى أن نقص الرعاية الصحية قد يؤدي إلى استشهاد عدد أكبر من الناس، بسبب الأمراض مقارنة بالقصف في غزة.
وقال:" نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للمدنيين".
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