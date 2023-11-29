الصحة العالمية: 1.3 مليون شخص يعيشون بمراكز إيواء في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يعيش 1.3 مليون شخص حالياً في مراكز إيواء بقطاع غزة.



وأضاف غيبريسوس، أن الاكتظاظ ونقص الغذاء والمياه وسوء الصرف الصحي تؤدي إلى تفشي الأمراض في القطاع.



ونوه إلى أن نقص الرعاية الصحية قد يؤدي إلى استشهاد عدد أكبر من الناس، بسبب الأمراض مقارنة بالقصف في غزة.



وقال:" نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للمدنيين".

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