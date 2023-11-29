مُقترح حول إطلاق سراح 5 فئات جديدة في صفقات تبادل الأسرى القادمة بين المقاومة والاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أنه خلال المحادثات التي أجريت في قطر، بشأن تمديد الهدنة إلى فترة أطول في غزة، وإمكانية إجراء صفقة تبادل جديدة، التقى رئيس الموساد ورئيس وكالة المخابرات المركزية مع الوسطاء القطريين، وتم تقديم مقترح على "5 فئات جديدة من الاسرى" قد يتم إطلاق سراحهم في صفقات مستقبلية، رغم أنه لم يتم قبول هذا المقترح بعد من الأطراف.
وبحسب الصحيفة، فإن الفئات الخمس هي:" الرجال الذين تجاوزوا سن الخدمة في الجيش، والمجندات، ورجال الاحتياط، والرجال في الخدمة العادية، وجثث الإسرائيليين الذين قتلوا حتى قبل أسرهم أو ماتوا أثناء الاسر".
ووفقا للتقرير فإن عدد الاسرى الذين ينتمون لهذه الفئات يزيد بكثير عن 100 شخص.
في غضون ذلك، قال ممثل حركة حماس في لبنان، أسامة حمدان، إن هناك احتمالا لتمديد وقف إطلاق النار لأيام إضافية على مستويين، الأول "المستوى الإنساني" والذي يتضمن إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى، والثاني "المستوى السياسي" المتعلق بكيفية إنهاء الحرب والحصار على قطاع غزة". معا
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