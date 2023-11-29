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مُقترح حول إطلاق سراح 5 فئات جديدة في صفقات تبادل الأسرى القادمة بين المقاومة والاحتلال

11/29/2023 3:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أنه خلال المحادثات التي أجريت في قطر، بشأن تمديد الهدنة إلى فترة أطول في غزة، وإمكانية إجراء صفقة تبادل جديدة، التقى رئيس الموساد ورئيس وكالة المخابرات المركزية مع الوسطاء القطريين، وتم تقديم مقترح على "5 فئات جديدة من الاسرى" قد يتم إطلاق سراحهم في صفقات مستقبلية، رغم أنه لم يتم قبول هذا المقترح بعد من الأطراف.
وبحسب الصحيفة، فإن الفئات الخمس هي:" الرجال الذين تجاوزوا سن الخدمة في الجيش، والمجندات، ورجال الاحتياط، والرجال في الخدمة العادية، وجثث الإسرائيليين الذين قتلوا حتى قبل أسرهم أو ماتوا أثناء الاسر".
ووفقا للتقرير فإن عدد الاسرى الذين ينتمون لهذه الفئات يزيد بكثير عن 100 شخص.
في غضون ذلك، قال ممثل حركة حماس في لبنان، أسامة حمدان، إن هناك احتمالا لتمديد وقف إطلاق النار لأيام إضافية على مستويين، الأول "المستوى الإنساني" والذي يتضمن إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى، والثاني "المستوى السياسي" المتعلق بكيفية إنهاء الحرب والحصار على قطاع غزة". معا

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