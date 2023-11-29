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إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بيت حانون

11/29/2023 3:12:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

يذكر أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد توصلا إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.

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