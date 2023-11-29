إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بيت حانون

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بيت حانون
التاريخ
11/29/2023 3:12:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.
يذكر أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قد توصلا إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بالشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية.
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