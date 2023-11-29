كيف تتعامل مع الشعور بالذنب تجاه ضحايا غزة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - إذا كنت من بين الملايين الذين يتابعون نشرات الأخبار والمنشورات والصور ومقاطع الفيديو المتلاحقة التي ترصد العدوان الوحشي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وينفطر قلبك من متابعة قصص الشهداء والمصابين، وترصد المعاناة التي يتعرض لها من بقي حيا بعد انقطاع الماء والكهرباء والحرمان من الطعام، فقد لا تشعر فقط بالألم والتعاطف، وإنما تنتابك مشاعر الذنب لأنك في حال أفضل ولديك ما حرموا منه، بل وتصبح ممارسة حياتك الطبيعية أمرا عسيرا، لا سيما عندما تدرك أن هناك من يعاني من أجل الحصول على أبسط مقومات الحياة من مسكن ومطعم ومشرب ودواء.

فإذا كنت تشعر بالذنب والخزي والندم وعدم الراحة لاختبار أي مشاعر إيجابية، فمن المحتمل أنك تعاني من "عقدة الناجي" أو "متلازمة عقدة ذنب الناجي"، وهو مصطلح صاغه المحلل النفسي وليام نيدرلند أثناء عمله مع الناجين من الهولوكوست.

وتناولت الأبحاث عن عقدة الذنب مجموعة من الأعراض النفسية والجسدية التي تتسبب بها المتلازمة عند الناجين، ومنها الاضطراب العاطفي، ونظرة ذاتية سلبية، وتدني احترام الذات، وطرح التساؤلات الوجودية، والصداع والأرق والإرهاق، والتفكير المضاد للواقع مثل "يا ليتني فعلت.."، "يا ليتني أملك كذا وكذا".

الذنب والسلوك الوسواسي

يفسر الاستشاري النفسي أحمد العيسى سبب مشاعر الذنب المصاحبة لمتابعة الأخبار في غزة، قائلا: "الشعور بالذنب والعجز يرتبط بالمبادئ التي يتبناها الشخص. وعند مشاهدة عدم تحقق هذه المبادئ يتولد الشعور بالذنب والعجز الذي يتفاقم مع الوقت ويولد شعورا بالإحباط، وكلما طالت مدة الحرب مع عدم القدرة على تقديم المساعدة للضحايا وتحقيق العدالة والأمن والسلامة تفاقمت هذه المشاعر".

وأضاف أن هذا السلوك القهري يؤثر على جوانب الحياة اليومية لمن يتابعون الأخبار فتتأثر صحتهم النفسية وعلاقاتهم مع العائلة وزملاء العمل ويصبحون منعزلين أكثر، وهو سلوك غير فعال إذ تصبح المعاناة ليست فقط عند أهل غزة ولكن عند الجميع".

الذنب التضامني

ومن أشكال عقدة الذنب ما يسمى بـ"الذنب التضامني"، وهو ما يمكن أن يفسر أيضا المشاعر التي يمر بها العرب في تضامنهم مع أهل غزة.

وأشار تميم مبيض باحث الدكتوراة في جامعة أوكسفورد لموقع "سيكولوجي توداي"، إلى أن الذنب التضامني هو شعور بالذنب ينشأ عندما يكون الضحايا من مجموعة لديها هوية جماعية مشتركة؛ مثل دين مشترك أو قومية مشتركة، ويشعر الناجي أنه يجب عليه أن يتقاسم مصير هؤلاء الأفراد من المجموعة التي ينتمي إليها.

لا تقارن نفسك بهم

مهما نظرنا إلى صمود شعب غزة وصبرهم على ما يحدث لهم، لا يمكن غض الطرف عن التأثير النفسي الكارثي للحروب وما تسببه من إصابات بالاكتئاب الحاد ونوبات الهلع واضطرابات القلق العام وغيرها، إلا أن من يتابعون الأخبار من بعيد لا يمكنهم قياس ما يمر به أهالي القطاع على أنفسهم.

حدد أوقات متابعة الأخبار

وينصح العيسى بتجنب متابعة الأخبار عن كثب وقت الحروب، وأشار إلى أن البعض قد تصل مدة متابعتهم اليومية إلى أكثر من 10 ساعات، وهو ما يجعلهم مستقبلين فقط للأخبار المؤلمة دون أي سبيل لتفريغ هذه المشاعر أو خطة لتوظيفها في مساعدة الضحايا وتفاقم معاناتهم النفسية.

غيّر سؤالك

وعوضا عن طرح سؤال "لماذا يعانون هم وأنجو أنا؟"، غيّر سؤالك إلى: كيف يمكنني المضي قدما واستغلال ما امتلك من امتيازات؟ وما نوع الحياة التي أريد أن أعيشها؟ وأي نوع من الأشخاص أريد أن أكون؟

وذكرت تالي برلينر -الطبيبة النفسية بولاية فلوريدا- لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن إعادة صياغة الأسئلة التي نطرحها على أنفسنا يساعدنا في الخروج من دوامة الذنب والقيام بشيء ذي معنى، وإعادة رسم خارطة طريقنا وما هي الحياة التي تريد أن نعيشها.

وجّه طاقتك إلى تقديم المساعدة

من أهم ما يُنصح به من يعانون من عقدة الذنب، هو توجيه مشاعر العجز والذنب إلى شيء إيجابي فعال عن طريق تقديم أي مساعدة ممكنة للضحايا أو أي شخص آخر محتاج.

ويمكنك التطوع في حملات المؤسسات الخيرية لتقديم المساعدات لضحايا غزة، أو التبرع بالمال، أو نشر الوعي عن قضيتهم بما لديك من إمكانيات لذلك، ولا يشترط أن تكون المساعدة كبيرة ومؤثرة في تغيير الواقع، يكفي أن تقدم ما في قدرتك مهما كان بسيطا.

لبنان 24