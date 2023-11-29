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الأردن يُرسل طائرة مساعدات طبية جديدة إلى غزة

11/29/2023 3:12:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" طائرة طبية جديدة إلى قطاع غزة.
وأشار بيان صدر عن الهيئة، إلى أن هذه الطائرة تعد الرابعة من المساعدات بتبرع من "الأونروا"، وتحمل نحو 45 طناً من المواد الطبية، لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.
وأضاف البيان أنه سيتم تسليم حمولة الطائرة التي ستصل إلى مطار العريش للهلال الأحمر المصري لإدخالها من خلال معبر رفح إلى قطاع غزة وتوزيع المواد على المستشفيات.
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